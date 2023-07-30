WeLab龍沛智：東南亞虛銀有市場空間發展

為港吸納人才 研大馬招聘

此行WeLab在馬來西亞與匯豐簽訂備忘錄合作發展數碼銀行服務。龍沛智表示，WeLab在港與多間公司合作為銷售提供貸款服務，有東南亞企業冀合作推出同類服務。他說大馬與香港文化連繫強，適合為港吸納人才，會考慮在當地招聘。他認為，東南亞各國市場的文化、監管制度、貨幣不同，本港企業投資有困難，需尋找當地企業合作。

龍沛智表示，東南亞業務現佔集團收益不足一成，冀長遠增至三分之一。他稱東南亞不少人只用電子支付，未有銀行戶口，又未必願意轉用實體銀行，虛擬銀行有空間提供完整銀行服務。目前WeLab主要市場為香港、內地及印尼，集團去年收購印尼「BJJ雅加達銀行」，龍沛智預計，1至2個月內會在印尼推出虛擬銀行。

政府近期積極發展Web3，龍沛智說本港條件正改善，相信能吸引企業進駐，而且Web3重心在於人，流動相對容易。對比東南亞，他說除新加坡外，各國主要僅發展加密貨幣，香港優勢在於金融和交易市場多元，區塊鏈應用場景多，發展Web3才具經濟效益。

隨團的科技創新界立法會議員邱達根接受本報訪問則說，印尼與馬來西亞人口分別約2.7億及3000多萬，市場潛力大，但打入兩國市場需對當地有一定認識，本港以往較成功的例子，多由本港初創與當地人合資，「公司名要用印尼文，要由對方做『盲公竹』找市場」。他又表示，當地不同業務多屬大財團擁有，本港小型初創到當地尋合作或遇到障礙，他建議由政府或半政府組織牽頭，初創代表隨團到兩國，增洽談成功機會。

議員倡設「官方合作對口」

代表團早前到訪新加坡，邱稱，新加坡可進入東南亞市場，本港則可拓內地市場，建議特區政府考慮建立官方合作對口，互相引入對方初創打進相應市場。他提到，新加坡由企業發展局（ESG）負責統籌初創政策，本港則分屬不同機構，認為本港可參詳新加坡集中管理做法，有否可取之處。