往返香港航班復疫前八成 明年首季復飛宿霧

生意增三成 指機位少旅客要爭

陳家欣表示，亞航現時整體運力已回復至疫情前70％至75%，其中往返香港航班疫情前每周有88班，現已恢復近八成至每周69班；至於疫情前每周有約400班機往內地，現時恢復逾六成至每周約250班。她預計今年第四季亞航在香港及內地的運力將完全復常。

她表示，受惠於香港機場整體運力仍未恢復，亞航往香港每班航機的平均載客量已超過疫情前，營業額亦較疫情前增加兩至三成，「因為整體機位減少，旅客要爭，已經困獸鬥困了3年，他們很捨得（花錢），很有意欲出埠。」

明年亞航在港航線增至11條

亞航目前在香港6條航線，並計劃今年開拓柬埔寨市場，陳家欣說不少港人喜歡到吳哥窟旅遊，正考慮開設往當地的航線；連同今年8月開設香港至檳城航線，料明年亞航在香港的航線將增至11條。

亞航在香港面對多間廉航競爭，陳家欣承認香港快運及香港航空飛往日韓的客量較多，但亞航競爭力在於東南亞網絡全面，在二、三線城市也有航點。對於未來在香港的市場增長，她說要視乎香港機場給予幾多航班配額，目前難以估計。