明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

往返香港航班復疫前八成 明年首季復飛宿霧

【明報專訊】全球航空業逐步復蘇，亞航首席商務官陳家欣表示亞航整體運力已回復至疫情前逾七成，預計今年底在香港的運力會復常。她表示，亞航未來將積極發展香港市場，透露計劃明年首季重開香港至宿霧航線，並正考慮新增往印尼雅加達、峇里島及柬埔寨吳哥窟的航班。落實後連同現有航點，明年亞航在香港的航線將倍增至11條。

生意增三成 指機位少旅客要爭

陳家欣表示，亞航現時整體運力已回復至疫情前70％至75%，其中往返香港航班疫情前每周有88班，現已恢復近八成至每周69班；至於疫情前每周有約400班機往內地，現時恢復逾六成至每周約250班。她預計今年第四季亞航在香港及內地的運力將完全復常。

她表示，受惠於香港機場整體運力仍未恢復，亞航往香港每班航機的平均載客量已超過疫情前，營業額亦較疫情前增加兩至三成，「因為整體機位減少，旅客要爭，已經困獸鬥困了3年，他們很捨得（花錢），很有意欲出埠。」

明年亞航在港航線增至11條

亞航目前在香港6條航線，並計劃今年開拓柬埔寨市場，陳家欣說不少港人喜歡到吳哥窟旅遊，正考慮開設往當地的航線；連同今年8月開設香港至檳城航線，料明年亞航在香港的航線將增至11條。

亞航在香港面對多間廉航競爭，陳家欣承認香港快運及香港航空飛往日韓的客量較多，但亞航競爭力在於東南亞網絡全面，在二、三線城市也有航點。對於未來在香港的市場增長，她說要視乎香港機場給予幾多航班配額，目前難以估計。

相關字詞﹕廉航 運力 亞洲航空

上 / 下一篇新聞