亞航料港機場客運 年底追上新加坡 首席商務官：最遲開關難免有差距 機場人手短缺礙復蘇

明報記者 鄭啟智 吉隆坡

李淑瑤、鄭律銘 香港報道

按2019年數據，香港及新加坡機場疫情前的客運量，分別是7338萬及6830萬人次，即平均每月分別是596萬及569萬人次；而今年首半年平均分別為276萬及460萬人次，可見新加坡已恢復至疫情前八成客量，運力反超香港。廣州機場今年首季客量1369萬人次，平均每月亦達456萬人次，是疫情前逾七成（見表）。香港復蘇速度明顯慢於區內主要對手。

凌晨樽頸 廉航多通宵機難增運力

陳家欣指出，香港機場處理行李及過關等地勤人員短缺，窒礙復蘇，其中樽頸在凌晨時分特別嚴重，亦導致推出不少通宵航班的廉航難以增加運力。政府早前宣布輸入外勞特別計劃，航空業將輸入6300名外勞，陳家欣冀有助紓緩地勤不足的問題。她認為，香港機場復蘇速度不算緩慢，舉例國泰早前亦預告今年業績由虧轉盈，預期只要機場人手回復至疫情前的水平，旅客人數於今年底將可追上新加坡。

疫後全球機票價格也未「復常」，遠高於疫情前水平。陳家欣表示，主因是燃油價格在疫情前後倍增，未來仍會持續高企，增加航空公司成本。另外，她說疫下工作模式改變，航空業需輪班令不少人卻步，招聘困難致人力成本上升，而本港機場徵收的建設稅及離境稅均有增加，各項成本均需轉嫁旅客。陳家欣表示，隨着全球航空業運力逐漸恢復，有助降低機票價格，但估計仍要待明年才有機會回到疫情前的價格水平。

長遠仍看好本港航空樞紐地位

儘管香港機場面對挑戰，陳家欣說本港依然是亞航的重要物流中心，長遠仍看好香港作為航空樞紐的地位。她說，本港地理上位處內地與東南亞的中間點，飛往東南亞任何航點不超過4至5小時，廣州和上海均不能匹敵，可作為內地海產及農產品等出口往東南亞的中轉樞紐。她又認為，本港正加強發展成離岸人民幣中心，方便貨物經香港轉口往內地，新加坡亦難以有此優勢。

美國聯邦快遞（FedEx）早前宣布計劃將亞太區總部遷至新加坡。陳家欣指出，航空物流需要大型貨倉，新加坡將機場周邊發展成配套完善的航天城，惟香港土地短缺，貨倉用地分散，是一大不足。

客運方面，陳家欣表示，香港與新加坡分別背靠內地和東南亞，即使近年內地經濟放緩，她認為市場仍然龐大。不過，香港在內地市場同樣面對廣州及深圳機場挑戰，陳家欣稱廣深兩地雖不斷追趕，香港的國際航班線始終較多，又認為三地之間只需約一小時車程，應加強合作而非成為競爭對手。