《榮光》禁令拒批後多人轉發 大狀：或違法

大律師嚴康焯表示，高院拒絕批出臨時禁制令，僅代表在民事方面，法庭不干預有關行為，轉發《榮光》仍有可能干犯《港區國安法》等刑事罪行。

稱有案例表明「嗰8個字」有問題

嚴康焯稱，市民轉載《榮光》，雖不會因違反民事禁制令而被控藐視法庭，但現時有刑事法例監管有關不法用途，包括《港區國安法》、《國歌條例》及《刑事罪行條例》下的煽動罪。他認為轉載《榮光》影片若只涉純音樂，與有歌詞，甚至有示威畫面的影片，引伸的定罪及刑罰可能有別。他說過往已有案例表明相關歌詞，包括「嗰8個字」有問題；亦曾有人以《榮光》配上劍擊手張家朗奧運頒獎禮奪金片段發布至YouTube，早前被裁定侮辱國歌罪成，判囚3個月。

資深大律師湯家驊表示，「大家明知呢首歌可能會被用作宣傳港獨工具」，若繼續轉發《榮光》有可能被控。至於檢控後會否被定罪，則視乎轉發者意圖是否涉及組織、策劃、參與或實施鼓吹港獨等行為。

美商會歡迎裁決 籲小心經營「兩制」

臨時禁制令原擬禁止以分裂國家、侮辱國歌及具煽動性的意圖傳播《榮光》，以及協助及教唆上述行為。法官陳健強在判辭概括此4類行為均觸犯其他刑事罪行，避免出現「一罪兩審」是法律的規定，相信已違法者並不會因禁制令而卻步，法庭亦不能排除可能帶來「寒蟬效應」。

香港美國商會昨回應禁制令裁決，對此表示歡迎，認為司法獨立有助鞏固香港的全球競爭力，會方已向特區政府反映，商界擔心禁制令可能為營商環境帶來負面影響，認為特區政府必須小心翼翼地經營「兩制」。實政圓桌立法會議員田北辰表示，一直不同意政府申請禁令，現在政府敗訴，當然上訴可能會贏，但若要處理播錯國歌的問題，他認為循假資訊立法的方向會穩妥得多。