房委會議 黃碧如倡上調豁免資審年齡

何永賢：委員予富戶政策好好意見

何永賢昨以主席身分主持會議，席間多名委員發言。黃碧如提出應進一步檢討富戶政策，包括將獲豁免富戶政策資產審查的長者年齡上調，以作前瞻性檢討。她指若維持現行富戶政策，即租戶年滿60歲或以上就可豁免審查，該批長者戶即使擁有香港住宅物業或入息遠超公屋限額，亦可繼續享用公屋資源，將對其他輪候者不公。她補充，本港市民健康狀況提升、市民平均壽命上升，公務員亦將退休年齡延至65歲，故認為有必要調整獲豁免審查的長者年齡。

委員陳正思亦認為需檢討富戶政策，她以一個四人家庭為例，因應目前安排，該家庭即使月入約9萬至15萬元，亦只需繳交雙倍租金便可繼續住公屋，安排不理想。她質疑該批家庭有能力向上流動，如在私人市場租屋或利用置業階梯如居屋等「上車」，甚至可在私人市場置業。

此外委員招國偉建議，房委會可改變日後資助出售房屋計劃的選樓安排，包括在維持「家有長者優先選樓計劃」約三成配額的前提下，只安排申請人選購每項項目中，每個新建屋苑內不多於三成的單位數目，並同時為「一人申請者」在每個屋苑中，預留約一成配額的單位供選購，讓不同類別申請者有選購不同屋苑的機會。