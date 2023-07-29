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港聞

港聞二

泄病人資料牟利 醫委會委員罪成

【明報專訊】65歲事務律師劉慧兒涉於出任醫委會業外委員期間，披露一名醫委會求助人的資料，並接觸該求助人為其事務律師生意謀取私利，收取逾58萬元律師費。劉否認一項「藉公職作出不當行為」罪，昨於荃灣法院（暫代區院）被判罪成。法官直指被告濫用公眾信任，其行為破壞醫委會投訴制度，削弱公眾對制度信心。判刑押後至下月25日，以待索取被告的精神及心理報告，其間被告還押。

獲聘代表申索 收58萬律師費

法官於判辭引述控方案情表示，一名病人2015年向醫委會投訴一名醫生涉嫌專業失德，投訴其後轉介至醫委會的初步偵訊委員會（偵委會）跟進。被告於2017年在審議該宗投訴前閱覽個案資料，包括該病人的聯絡資料。被告同月向偵委會申請避席，並向社協幹事彭鴻昌披露該病人資料。在彭安排下，被告翌月在其辦公室與該病人會面。該病人其後聘用被告代表他向被投訴醫生提出民事申索。

官斥違職業操守 非真心為病人

判辭又指，案中有兩項不當行為，分別是被告向彭披露病人資料，以及向該病人索取訴訟的指示。法官指出，被告有責任把從醫委員獲取的病人資料保密，雖然辯方提出被告是想讓社協幫助該病人，但被告在避席後仍私下閱讀病人資料，做法不合理，若她真心為病人福祉，合適方法是與醫委會合作磋商對策。

法官續指，被告向彭披露病人資料，而彭是沒獲授權知悉，被告行為嚴重違反病人私隱兼有違保密操守，遑論她本是有多年專業經驗的法律人員，且她向一名藉公職接觸的人士索取指示，屬無合理辯解下作出涉案不當行為，最終裁定被告罪成。

【案件編號：DCCC 515/21】

相關字詞﹕初級偵訊 醫務委員會

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