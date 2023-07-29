野豬襲途人闖馬路 漁署捕捉「人道處理」 先後出沒馬場火炭站城門河

野豬昨早11時19分在火炭站B出口襲擊35歲女子及15歲少年，兩人分別大腿及手部受傷，送院治理。有片段顯示，野豬當時在站內電梯向下「逆行」，女子在旁邊電梯步出後便被野豬撞倒，少年疑按停電梯後以鞋袋拍打野豬，被野豬撞倒。

野豬其後走往城門河方向，跳入河道游泳，又在沙田消防局一帶現身。有網上行車紀錄儀（「車cam」）拍到，野豬約11時48分曾衝出火炭路行車路，一輛輕型貨車急煞閃避，尾隨私家車收掣不及「追尾」撞向前車，無人受傷。

釀追尾事故 關注組：慌張非有意

下午1時許，警員在火炭路及大涌橋路草叢發現野豬，遂圍封現場，手持長盾戒備。漁護署人員拉起繩網防止野豬逃脫，再向野豬發射麻醉劑，放入籠中帶走。香港野豬關注組表示，野豬受傷下會非常慌張，非有意攻擊，希望公眾理解。

野豬曾現身沙田馬場草地跑道奔跑。馬會表示，沙田馬場昨晨出現野豬蹤迹，隨即於清晨4時45分晨操開始前向警務處及漁護署報告，警務處及漁護署人員到場多輪搜索無果，野豬早上11時被發現離開馬場範圍。馬會稱除了晨操短暫受影響及彭福公園暫停開放以保安全，無任何損失。