馬會倡增播海外賽 料年添22億投注 稱不增過度博彩風險 民青局：看建議能否遏非法賭博

葉劉：民青局把關有責

曾倡議上調足球博彩稅的新民黨主席兼行會召集人葉劉淑儀表示，馬會一直都想開源增加收入，如有關建議是為應付120億足球博彩稅「無可厚非」，但認為負責審批的民青局有責任把關，避免馬會藉提供更多博彩活動增加收入的同時助長賭風。

民青局回覆稱，博獎會蒐集公眾意見後會向局方提供建議，局方會在考慮建議及其他相關因素後決定是否批准，重申政府一向不鼓勵賭博，而引入更多賽馬博彩活動涉及政府賭博政策，將考慮建議是否有助政府更有效打擊非法賭博。

馬會：促進海外彩池合作保領導地位

有關建議昨起開放公眾諮詢一個月。馬會在建議書表示，需利用聯播賽事促成與海外匯合彩池伙伴合作，保持本港在世界賽馬產業領導地位；現時受制於轉播場數上限，馬會未能同步聯播整個非本地賽事日的所有賽事，窒礙雙方合作，亦無法轉播有本港賽駒及騎師參與的非本地賽事。

馬會認為，同步聯播賽事有助轉移賽馬博彩需求至合法渠道，減少馬迷轉向非法及外圍莊家下注；而2022/23賽馬季度參與非本地賽事的投注者，18至21歲只佔0.5%，逾八成為40歲或以上，馬會認為有關建議不會增加公眾參與博彩的可能及過度博彩風險。

翻查資料，截至本月16日，2022/23年度馬會海外賽事投注總額為117.95億元，馬會預料新建議落實後每年總投注額多22億元，按推算即額外增18.6%。

博獎會委員、立法會議員管浩鳴稱，馬會早在須多付足球博彩稅前，已多次表達盼增加轉播賽事場數，他相信增加轉播賽事對馬會收入不會有太大幫助。

另一委員、民建聯劉國勳則稱對馬會建議持開放態度，相信博獎會會考慮建議可提升馬會競爭力的同時，亦會在是否助長賭風之間取得平衡。

本報昨向財經事務及庫務局查詢，增加聯播賽事後馬會收入增加，會否考慮徵收「額外賽馬博彩稅」，財庫局稱如境外賽事增加令淨投注金收入上升，政府博彩稅收入會相應增加；現時博彩稅以淨投注金收入的72.5%徵收。