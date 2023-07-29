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港聞

港聞二

何桂藍：民主想像不同 爭全民一齊傾

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨踏入第94天審訊，被告何桂藍開始接受盤問。她稱，嚴格而言香港政府尚未算是「極權」，不認為港府有主導局勢的權力；她指美國取消香港的特別待遇時，「攬炒」已經出現，而國際制裁也不會加劇攬炒。何認為五大訴求之中，最重要是爭取雙普選，而無論涉案47人抑或2019年運動參與者，均對民主化或雙普選的想像不同，於是爭取重啟政改，「要同全香港人一齊傾」。

指港非極權 國際制裁不會加劇攬炒

同樣參選新東的被告林卓廷，以及參選九西的被告黃碧雲，兩被告辯方大律師盤問下，何桂藍稱初選參加者不一定出席協調會議，組織方無展示過會議議程、會議紀錄及協調共識等文件。何認為若達成協議則需要公開，以釐清權責，但會議討論過後，戴耀廷表示參選人不必簽文件，提名表亦沒附上共同綱領。何又不認為「墨落無悔」聲明是對組織者的回應，聯署是為了向選民交代會否實踐當中立場。

稱鎮壓意思包括DQ議員

其後由控方律政司副刑事檢控專員萬德豪盤問，何桂藍的競選單張草稿提及，面對極權，受壓迫者須將政權逼向鎮壓或讓步；何桂藍指「鎮壓」意思是政權不與民眾妥協，包括在立法會選舉大規模取消資格（DQ）。她又稱，許多人覺得2020年5月底，美國取消給予香港特別待遇已是「攬炒」，香港境內的打壓難以和國際事宜相比，國際制裁也屬小事一樁，不會加劇攬炒，「除非玩到（聯繫匯率）脫鈎」。

何桂藍指各人均對民主化有不同想像，故並非爭取一個既定的制度，而是爭取重啟政改，讓全港市民參與討論過程。何又指立法會選舉不是選出35人跟時任特首林鄭月娥商議，政府不可能在涉及數以百萬人的運動找個別領袖商討。她稱，如政府回應訴求，會在財政案反映，否則可以追問是否「走數」，例如撤回暴動定性「相信律政司使少好多錢」。她認同議員有權透過否決財政預算案爭取訴求，但不論內容來否決，程序上說不過去。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕何桂藍 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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