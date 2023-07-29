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動漫節展商丁財兩旺 市民：復疫前熱鬧 開門前數百人排隊 場外人龍一度輪候1小時

【明報專訊】一連5日的香港動漫電玩節昨在灣仔會展開鑼，數百名市民早上10時開放前已在場外排隊等候入場，有人更通宵排隊。下午人龍由會展伸延至毗鄰的海港中心，市民需等逾一小時入場。有展商稱今年人流及生意額均上升，氣氛亦更好。大會今年繼續預先抽出300個頭籌票，排首位的動漫迷更重演動漫節經典轉身動作入場，引來一陣歡呼。另有市民計劃豪花逾萬元買「心頭好」。

內地客讚較穗深更多選擇

動漫節開始前半小時，本報記者觀察有數百名人排隊等入場，有動漫迷稱前一晚11時已來排隊。踏入10時正開放時，首名入場的黎先生重演2007年動漫節排頭位市民莫先生入場時的轉身動作，引來一陣歡呼，不少動漫迷緊隨其後急步進場。場內由中午時開始人頭湧湧，多個攤檔現搶購人龍，個別檔口更因未能及時補貨而短暫「截龍」。場外人龍一度由會展伸延至毗鄰的海港中心，需等逾一小時。

未抽中籌號的林先生昨早6時到場排隊，希望搶購限量版幪面超人「影月」模型，預算花萬元購買場內限定版和預購市面較罕見的模型。由內地前來的馮先生昨早7時專程乘高鐵抵港，帶同行李到場。他說主要來參觀，又認為香港動漫節較廣州和深圳動漫節有更多手辦模型攤檔，選擇更多，他計劃下周二閉幕日再入場。

Cosplay除口罩「更能還原角色」

Cosplay（角色扮演）「Vtuber樋口楓」的李小姐購買了會場限定100個「水星的魔女」福袋，她曾擔心只抽中頭籌票200幾號而福袋落空，因此她感到非常驚喜和滿意。李小姐過往也曾到訪動漫節，她說今年氣氛如同疫情前熱鬧，亦樂見「除罩」後cosplay更能還原角色。

動漫周邊展商羚邦授權經理蕭可君指今年人流和生意額均上升，較去年多一至兩成，相信與復常和剛派發電子消費券有關。她亦認為今年動漫節氣氛較疫情時好，例如有更多市民cosplay，服裝亦更精美。對於場內安排，蕭指主辦單位要求攤擋排隊人龍不可太長，需分拆兩邊排隊，較難安排人手。

黃玉郎感觸本地漫畫盛轉衰

看好科技助多元創作

動漫節設多個展覽，包括香港著名漫畫家黃玉郎甲子情緣60周年紀念畫展，展出60張歷年作品及限定紀念商品。黃感觸漫畫界近10多年由興而衰，相信與科技發展有關，但認為未來亦可利用手機漫畫等科技接觸更多讀者，以及有更多元化的創作。

相關字詞﹕動漫節

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