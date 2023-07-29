中大副校吳樹培聯署 梁美芬批違中立 有議員斥「隻手遮天」 校董主席指擅發議程

中大校友評議會主席兼校董楊于銘與兩名校董林偉雄及香樹輝，早前發起「多方共贏方案」網上聯署，反對3名議員提交的私人草案繞過校董會，截至昨晚約7時逾1500人聯署，聯署聲明亦在本周四（27日）刊於多份報章。吳樹培是聯署人之一，梁美芬昨質疑他聯署違中立原則，反映校董會一盤散沙、各自為政，「根本沒可能做任何決定」。議員梁子穎批評吳樹培「隻手遮天」，控制大學行政和校董會秘書事務，望中大管治架構「重上正軌」。

查逸超：商校董會討論吳聯署

查逸超稱，中大校董會現時處事方法、秘書處均有進步空間，按守則要求，吳樹培須絕對中立。查將與校董會副主席陳德霖商量如何安排在校董會討論吳樹培聯署一事。

不過，中大校董、民建聯立法會議員梁熙父親梁英偉周四曾去信梁美芬，表明支持議員修例方案，文中透露查逸超及陳德霖同樣支持方案。查陳二人昨會後被記者問是否支持議員方案，查稱「沒有什麼補充」，又稱下周二（8月1日）開校董會後再交代。

校董梁英偉也表態撐草案

梁美芬：吳受薪須中立

梁美芬亦被記者問及除吳之外，其他校董梁英偉也曾表態，只針對吳樹培會否雙重標準；梁美芬強調每人有權表達意見，但吳樹培是受薪校董，有規定須中立處事。

此外，早前特首政策組副組長關家明也聯署；特首政策組昨回應，由於引起「是否反映政府立場」的疑慮，關家明決定撤回聯署；政策組又指關家明作為校友，關注大學管治相關的修訂草案並表達意見可以理解。

校方昨派常務副校長陳金樑出席法案委員會。梁美芬不滿中大校長段崇智不親自與會解說，放棄代表中大管理層；查逸超稱曾透過秘書處聯絡校長室，據他所知段昨有事在身，無暇出席。

特首政策組：關家明主動撤聯署

有份提出改組中大校董會私人草案的立法會議員鄧家彪昨說，他所推的方案是「一片好心」，又稱通過修訂後，經特首直接委任的校董成員佔比由現時10.9%，提升至26.5%，仍不及其他院校高，例如嶺南大學75.8%。

另一提交草案的議員張宇人重提去年中大改校徽事件，斥中大沒透露設計校徽耗資多少，「其實仍要跟進，我會盡我有生之年，看看你長命還是我長命，我一定問到底」。查逸超說，當時他曾提出將校徽事宜安排在校董會討論，但獲回覆稱中大管理層已處理。