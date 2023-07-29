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港聞

港聞二

女子遭性騷擾平機會代入稟 被告須賠9萬

【明報專訊】一間私人俱樂部的營運經理涉嫌多次性騷擾女同事，包括用手撫背，以及在女方被雨淋濕後盯着她胸部。平機會前年根據《性別歧視條例》代表事主，入稟區域法院向經理追討情感傷害等賠償。法官早前裁定經理須為事件負責，昨日頒令經理賠償9萬元及支付訟費和利息。

代號C的申索人事發時任職俱樂部活動策劃，答辯人為營運經理Hau Kar Kit，事發於2018年5月至2019年5月間。

法官於判辭指出，申索人指稱答辯人先後10次性騷擾她，她工作約一年後，因飽受性騷擾帶來的困擾離職。答辯人在案件進入司法程序後無回覆法庭文件，最後亦無出席聆訊。

判辭續指，申索人受巨大情緒困擾，經常因得知翌日需與答辯人拍檔而發噩夢；腦海會閃現被他性騷擾經歷，令她害怕與異性接觸，甚至影響她與男友相處。其中兩次事件被同事目擊，法官最終接納申索人一方的證供。

離職自保影響異性相處 官：應就其焦慮賠償

是次判辭主要處理索償問題。情感傷害方面，法官指申索人遭受持續一年的騷擾，向公司投訴答辯人後仍無補於事，需離職自保，故認為申索人應就她的焦慮及屈辱等情緒獲得賠償，裁定被告須付8萬元。法官又指，答辯人藉前輩身分剝削原告，即使申索人書面投訴，答辯人仍繼續其行為，故加重賠償多1萬元，答辯人合共須付9萬元。

【案件編號：DCEO 10/21】

相關字詞﹕區域法院 性別歧視條例 性騷擾

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