地底灌石屎3小時 7人疑中暑4送院

百呎密閉空間 承建商：有通風設施

昨午1時許，7名工人於涉事地盤地牢水缸工作期間感不適，自行返回地面，其中34歲余姓工人一度半昏迷，由救護車送院後恢復清醒。其餘6人介乎31至57歲，其中3人送院。

據悉，涉事密閉空間工作環境約100平方呎，出入口僅2呎乘4呎，7人昨晨10時起到該處灌石屎，至中午1時許感不適；現場一度傳出事涉氣體泄漏，消防到場後用儀器探測，並無發現異味，相信工人因空氣不流通及天氣酷熱不適。

涉事地盤正興建住宅發展項目，由協興建築有限公司承建。協興昨日回覆本報表示，7名工人出現不適後工程項目人員立即召喚救護車，將暈倒工人及3名工人送院；暈倒者送院後恢復清醒，情况穩定，其餘3人無大礙。協興稱，7人意外期間均配備適當裝備，現場亦有設置抽風及通風設施，公司正配合警方及有關部門調查意外原因。

根據勞工處2000年制定的《密閉空間工作的安全與健康》工作守則，負責密閉空間工作的東主或承建商，應委任合資格人士做危險評估，指出有可能具危害性的事物，及建議工人需採取的足夠安全措施，確保工作者安全。

昨晨兩發暑熱警告 工權會：「對冲」致效微

上述地盤工人不適前，勞工處昨晨10時20分至11時20分、11時50分至中午12時50分曾先後發出黃色工作暑熱警告，即表示部分工作環境的熱壓力頗高。工權會總幹事蕭倩文認為警告作用不大，有時不符合實况，例如昨日警告只生效數小時，但全日天氣酷熱，且警告設有「對冲機制」，僱主提供遮蔭、散熱設備等就可減少工友休息時間，令措施形同虛設。

勞工處回覆稱已知悉事件並展開調查，重申經天文台協助調整工作暑熱警告系統涉及警告取消機制的技術參數，本月6日已實施，根據過往數據統計分析，有關調整可顯著減少警告在短時間內重發的情况。