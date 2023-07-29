M+開兩月換9展品 指《新北京》因損耗停展 自言不插手 馮程：策展人明紅線唔踩得

作品「不排除」重現 輪換一般不解釋

M+博物館2022年1月初因第五波新冠疫情關閉，4月重開，有9件展品被輪換，即M+實質向公眾開放未滿兩個月就有展品輪換，當中包括《新北京》、《新聞發佈會III》。《新北京》中三輪車上載着兩隻受傷企鵝，疑似重現六四事件傷者被運走的場景；M+因疫情停開前，該作品原是希克展廳「景點」之一。

馮程淑儀表示，任何展廳都會不停有展品輪換，上述兩幅作品因已損耗、角落遭「刮損」，故需復修，不排除《新北京》會在展館重現。她稱，一般不會個別解釋每個展品輪換的原因，有時因展廳主題、有時因作品耗損等，難逐次解釋。她承認若大眾對個別展品較關注，當局「解說力度」可更強。

她補充，策展人從不因社會輿論而拒絕展出展品，同時稱即使從外國來的策展人亦清楚明白「紅線唔踩得」，而大家亦「沒有把尺」，要靠策展人拿揑尺度。

稱街頭表演計劃不審查 市民有投訴可拍攝

此外，因疫情暫停逾兩年半的西九文化區「街頭表演計劃」，上月恢復申請，料於9月供市民欣賞表演。馮程淑儀稱計劃不會有審查，但會設試鏡，主要看申請者藝術水平是否合資格。她說水平不用太高，表演形式可以是唱歌或變魔術等，標準是「看得舒服」，「如果唱到走晒音」就不可接受。她稱若市民對表演有投訴，無論接獲1個或10個都會處理，並建議市民有需要可當場拍攝，再交管理局處理，視乎情况需否收回許可或給予機會等；當局會視乎現場環境而定，若有需要會求助警方。

翻查資料，9月下旬M+將有「M+希克藏品：別傳」展覽，展出希克其他展品。