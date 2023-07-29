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西九財困 馮程：政府注資最簡單 料2025年資金用盡 研增區內住宅比例發債

【明報專訊】西九文化區為本港新文藝地標，並逐步形成新文化產業生態系統，惟正面臨財政問題，令西九文化管理局對計劃中的建設躊躇不前。西九管理局自立法會於2008年一筆過批出216億元撥款後，一直自負盈虧，惟因應新冠疫情及市道下滑夾擊，加上展覽成本高昂，管理局預計2025年「用完全部資金」。西九管理局行政總裁馮程淑儀接受本報訪問時稱，透過開源節流措施，管理局已將可用資金延長16個月，但「絕非過了最艱難的時期」。她直言除了申請延長貸款期，管理局正研究從數方面增加收入，包括積極爭取贊助、調整文化區內住宅及辦公室比例及考慮發債等，將與政府商討有關方案。她補充，「如果去到最差情况，不能接受西九唔開門」，認為「最簡單的方案當然是政府注資」。

明報記者 區慧盈

指場館增赤字亦增 擬申延長貸款期

馮程淑儀受訪時表示，以文化區兩個「旗艦項目」M+和故宮博物館為例，即使兩者收入已能收回約四成成本，管理局仍要補貼一半開支，同時隨着更多場館啟用，局方財政赤字亦會增加。她又稱，即使大力壓縮開支及經過調整，管理局於2022/23年度預算營運赤字仍為10.78億元，故局方有必要從各方面增加長期及穩定的收入。

她續指，即使當局已於去年與銀行協議貸款40億元（包括10億定期貸款及30億可在有需要時提取的循環信貸），但貸款期將於2025年3月底結束，管理局將向銀行申請延期，但局方同時正面臨多項挑戰，包括市道低迷及人手不足難以接待租戶等問題，導致財政緊張。

馮程淑儀承認，目前「未看到有解決財政問題的方案」，強調銀行會視乎管理局還款能力，若未來一年多管理局無足夠資金，銀行「唔會睬我（管理局）」。她指，除了尋找贊助，將透過命名權如命名戲曲中心賺取收入，但強調命名需給予有相當聲譽的機構，故需等待合適時機。她補充，當局亦會積極發展文創產品增加收入，但需薄利多銷，並主要依賴特別展覽開拓財源。

寫字樓空置率15% 租金收益「唔靚仔」

贊助及命名權之外，她指因應目前寫字樓供過於求，空置率達15%，令辦公室租金收益「唔靚仔」，故會考慮調整文化區內的住宅及辦公室比例，包括參考市建局於觀塘項目改動，增加住宅及減少辦公室比例，以增加收入；不過管理局與政府有財務協議，故仍需與政府商討有關安排。她續指，當局亦不排除日後會發債籌措資金，即成為本港首間發債的文化藝術機構，但執行細節如向機構抑或市民發債等有待研究。

港缺音樂中心 「沒錢」無興建時間表

她又稱，目前本港缺乏音樂中心，部分場地如大會堂亦已有60年歷史，即時當局有意優先發展音樂中心，亦因「沒錢難以發展」。她預計音樂中心項目需花費至少約60億元，但因應管理局財政緊張，只能「深度策劃」，未敢有具體興建時間表。

談及會否與政府商討注資，馮程淑儀笑言獲管理局主席告知「政府有好多優先（項目），加上疫後沒有太多錢」，故未正面向政府提及該問題。但她強調，政府注資為最直接的方案，並以當年曾參與啟德體育園項目為例，當時政府亦批出逾300億元作體育園興建費用，但反觀整個西九文化區只獲批約216億元。

相關字詞﹕馮程淑儀 西九文化區

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