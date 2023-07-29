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港聞

港聞二

涉悼刺警死者 內地生加控企圖煽動

【明報專訊】一名來自內地、23歲女法律研究生於今年元旦，涉嫌於銅鑼灣崇光百貨外悼念七一刺警案中死者梁健輝，被警方國安處起訴一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。該女生昨在西九龍裁判法院再訊時，被加控「企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪。裁判官應辯方要求，將案件押後至9月8日再訊，其間被告不准保釋外出。

涉與「周鋒鎖」準備作煽動行為

23歲被告曾雨璇，報稱法律博士生（Juris Doctor）。她於庭上需要普通話傳譯員協助。新增控罪指她於2023年5月8日至6月1日間，與一個名為「周鋒鎖」的人及其他人，企圖作出或準備作出一項或多項具煽動意圖的作為，即引起憎恨或藐視中央或激起對其離叛。

年初到崇光外展示梁健輝畫

原本控罪指被告於2023年1月1日，在銅鑼灣崇光百貨外作出一項或多項具煽動意圖的作為，即悼念涉嫌於2021年7月1日崇光百貨外刺傷警員的梁健輝，並展示一幅梁健輝的素描連同一些陳述，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其離叛、煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

【案件編號：WKCC 2389/23】

相關字詞﹕作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 刺警案 法律學生 內地港生

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