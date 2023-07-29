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港聞

港聞二

認油麻地暴動 6人囚41至45月

【明報專訊】2019年11月18日理大衝突期間，示威者發起「圍魏救趙」行動，共213人於油麻地被捕並分成多案起訴。其中一案6人早前承認暴動罪，昨在區域法院判刑。法官謝沈智慧指出，案件造成嚴重破壞，被告前途受影響「咎由自取」。除一人因年紀尚輕、積極做義工而被判囚41個月，其餘均監禁45個月。

6名被告為羅凱欣（23歲，現年，下同）、吳穎貽（26歲）、伍潤民（24歲）、龐志佳（39歲）、黃浩軒（27歲）、王子豪（31歲）。案情指示威者於2019年11月18日在彌敦道向警方投擲汽油彈，並以雨傘和鐵欄堵路，警方在圍捕中拘捕被告。

官指女被告年輕做義工獲減刑

法官引述求情稱，被告羅凱欣一級榮譽大學畢業，從小品性善良，積極做義工，在澳洲遊學時見到「Black Lives Matter」遊行，明白本案示威方式錯誤；伍潤民曾任青年軍足球隊隊長及助教，有志成為體育教練；黃浩軒被生父拋棄，輾轉不同寄養家庭，其後母親去世。法官亦表示，案發當日過千示威者推進，逼使警方後退，「猶如一支熟練軍隊」，令交通嚴重受阻、全港中小學停課，毁壞設施對公共開支造成負擔，4名警員受傷。案發一帶平日人煙稠密，鄰近民居，被告對市民人身及財物、現場警察及記者構成風險。

法官歸納各被告求情，稱他們品格良好，亦明白其家人3年多來備受壓力，但在嚴重罪行上，個人及家庭背景考慮「比重極低、微不足道」，非求情因素，被告前途受影響是「咎由自取」。法官考慮到他們非號召角色，案發時無犯其他控罪，判處5名男被告監禁45個月；羅凱欣案發時19歲，尚算年輕，且積極參與義工，獲減刑4個月，囚41個月。

【案件編號：DCCC 789/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕暴動罪 理大救援戰 反修例事件

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