印裔男駕車撞律政中心 警不排除政治動機 司機涉危駕刑毁被捕 車上另兩人逃離正追緝

車內無禁品 司機逃離再折返

昨晨約7時，一輛私家車沿下亞厘畢道落斜行駛，駛至律政中心西座外時轉右剷上行人路，再撞向律政中心西座出入口保安更亭，警方事後在車內檢獲小量現金及告票。事件中無人受傷，惟更亭及律政中心門外石壆損毁並露出鋼筋，私家車泵把甩脫，倒後鏡損毁。大批警員到場調查，律政司長林定國亦曾到場了解。

有組織罪案及三合會調查科署理總警司何振東稱，事發後一小時，一名23歲男子向調查人員自稱涉事車輛司機，他通過酒精及藥物測試，身上及車輛沒違禁品，警方以危險駕駛及刑事毁壞拘捕他。他說被捕男為印度裔香港永久居民，報稱程式員，沒刑事紀錄。

何振東稱調查屬初步階段，不會排除任何可能，將檢視現有證據，調查事件純粹意外，還是有人蓄意開車撞向律政中心，相信事件牽涉另外2至3人，已掌握部分人資料，會盡快緝拿歸案。

警查有否三合會背景

警務處助理處長（刑事）鍾詠敏表示，律政司是捍衛與保障香港法治的重要機構，任何以暴力手段衝擊與挑戰香港法治的行為，警方絕不容忍，更不會坐視不理，已指示有組織罪案及三合會調查科跟進。被問到涉案男子有否政治或三合會背景，她說不排除任何可能，而被捕男子沒有案底，「至於有何背景或政治動機，如果有的話，當然是我們的調查方向」。

律政中心建築群在2012年被評為香港一級歷史建築。發展局表示，是次交通事故導致出入口附近由花崗岩築砌的石壆輕微損毁，屬於舊中區政府合署歷史建築評級範圍，由建築署負責維修；古蹟辦會從文物保育角度為修復提供技術意見。