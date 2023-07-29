明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

狎孕婦囚6月半 督察上訴 官斥二次傷害事主夫婦 毫無悔意

【明報專訊】男高級督察前年11月底休班期間於尖沙嘴美麗華商場一店舖非禮懷孕店員，並提出以100萬元換取事主夫婦不追究事件，早前被裁定非禮及妨礙司法公正罪成，昨於九龍城裁判法院被判監6個月及兩星期。裁判官批評被告不認罪及供辭嘩眾取寵，令事主及丈夫分別要在庭上再次講述及聆聽事件經過而再度難受，可見被告毫無悔意。

被告代表律師表明會提出上訴，申請正還押的被告保釋等待上訴，裁判官梁雅忻經考慮後，批准以現金10萬元保釋金及每周兩晚到警署報到等條件讓被告擔保外出。

被告李卓賢，34歲，案發後已被警方停職。事主早前供稱，被告案發當晚在店舖取貨後，跟隨她進入貨倉，突然強吻及捏胸非禮她，隨後事主丈夫到場報警，被告向兩人跪地求饒，稱可以給事主「一球」（100萬元），又提出可以「養埋你（事主）個仔」。

官批犯案與工作形象反差大

被告在庭上則指事主當時突讚自己身材好並挑逗他，稱事主貪圖他的金錢，並遭事主及其夫設局「屈錢」，辯方上月結案時亦指事件可能涉及金錢糾紛或仇警情緒。裁判官裁決指被告口供「不盡不實」，供辭完全不可信，裁定被告罪成。

辯方昨求情時稱被告21歲入職督察，25歲晉升高級督察，在警隊工作表現優秀，曾獲50次上級嘉許及特區政府頒發感謝狀，參與搗破黃賭毒案件及協助少年警訊，又於社運期間參與內部協調工作；但妻子誕下女兒後患產後抑鬱，案發前兩周向被告提出離婚，對被告打擊大，被告亦須支付7位數贍養費，加上負擔雙親治癌化療費用，經濟及心理壓力下才犯案，望法庭輕判。

梁官表示，雖然被告工作表現優秀，但正因如此，被告干犯本案形成很大反差，而且被告選擇不認罪而要審訊，令事主在庭上當眾將事件再講述一次；又指被告庭上供辭「根本係嘩眾取寵」，使事主丈夫倍感難受，顯示被告沒悔意。

指行為令警隊蒙羞 公眾失望

梁官續指被告作為高級警務人員理應有較高守法意識及自控能力，被告行為不但間接令警隊蒙羞，另事主因被告職業及圈中聲望信任被告，被告的行為令大家失望，故非禮及妨礙司法公正罪分別以3星期及6個月監禁作量刑起點，非禮罪其中兩周刑期分期執行，共判囚6個月兩星期。

【案件編號：KCCC 218/22】

上 / 下一篇新聞

華郵：美擬拒李家超赴APEC 外交部促糾錯 高官可出席 美：與港協作確保「恰當參與」
華郵：美擬拒李家超赴APEC 外交部促糾錯 高官可出席 美：與港協作確保「恰當參與」
總結訪星馬印 李：簽33項合作歷來最多
總結訪星馬印 李：簽33項合作歷來最多
港鐵大馬捷運簽備忘 九龍站模式發展沿線
港鐵大馬捷運簽備忘 九龍站模式發展沿線
切乳麻醉藥過量近倍 婦中毒入深切4日
切乳麻醉藥過量近倍 婦中毒入深切4日
西九財困 馮程：政府注資最簡單 料2025年資金用盡 研增區內住宅比例發債
西九財困 馮程：政府注資最簡單 料2025年資金用盡 研增區內住宅比例發債
M+開兩月換9展品 指《新北京》因損耗停展 自言不插手 馮程：策展人明紅線唔踩得
M+開兩月換9展品 指《新北京》因損耗停展 自言不插手 馮程：策展人明紅線唔踩得
地底灌石屎3小時 7人疑中暑4送院
地底灌石屎3小時 7人疑中暑4送院
曾敲窗求助 法漢潛豪宅玩極限運動墮斃
曾敲窗求助 法漢潛豪宅玩極限運動墮斃
女子遭性騷擾平機會代入稟 被告須賠9萬
女子遭性騷擾平機會代入稟 被告須賠9萬
中大副校吳樹培聯署 梁美芬批違中立 有議員斥「隻手遮天」 校董主席指擅發議程
中大副校吳樹培聯署 梁美芬批違中立 有議員斥「隻手遮天」 校董主席指擅發議程
動漫節展商丁財兩旺 市民：復疫前熱鬧 開門前數百人排隊 場外人龍一度輪候1小時
動漫節展商丁財兩旺 市民：復疫前熱鬧 開門前數百人排隊 場外人龍一度輪候1小時
何桂藍：民主想像不同 爭全民一齊傾
何桂藍：民主想像不同 爭全民一齊傾
印裔男駕車撞律政中心 警不排除政治動機 司機涉危駕刑毁被捕 車上另兩人逃離正追緝
印裔男駕車撞律政中心 警不排除政治動機 司機涉危駕刑毁被捕 車上另兩人逃離正追緝
認油麻地暴動 6人囚41至45月
認油麻地暴動 6人囚41至45月
7‧1衝立會案明年2‧1裁決
7‧1衝立會案明年2‧1裁決
前區議員定罪上訴駁回 獲減刑至5個月
前區議員定罪上訴駁回 獲減刑至5個月
涉悼刺警死者 內地生加控企圖煽動
涉悼刺警死者 內地生加控企圖煽動
社署擴廣東院舍計劃 方便大灣區養老
社署擴廣東院舍計劃 方便大灣區養老
馬會倡增播海外賽 料年添22億投注 稱不增過度博彩風險 民青局：看建議能否遏非法賭博
馬會倡增播海外賽 料年添22億投注 稱不增過度博彩風險 民青局：看建議能否遏非法賭博
野豬襲途人闖馬路 漁署捕捉「人道處理」 先後出沒馬場火炭站城門河
野豬襲途人闖馬路 漁署捕捉「人道處理」 先後出沒馬場火炭站城門河
泄病人資料牟利 醫委會委員罪成
泄病人資料牟利 醫委會委員罪成
房委會議 黃碧如倡上調豁免資審年齡
房委會議 黃碧如倡上調豁免資審年齡
工聯會調查：27%保險代理簽約後無合約副本
工聯會調查：27%保險代理簽約後無合約副本
【Emily】屋企後山徑 粉嶺蝴蝶山最多人行 10小徑日均約500人用
【Emily】屋企後山徑 粉嶺蝴蝶山最多人行 10小徑日均約500人用
【Emily】下月掌房署 羅淑佩房委開會熱身
【Emily】下月掌房署 羅淑佩房委開會熱身
【Emily】栗戰書女兒做太平紳士
【Emily】栗戰書女兒做太平紳士
【Emily】實習生「畢業」 勞聯：盼學懂關注基層工友
【Emily】實習生「畢業」 勞聯：盼學懂關注基層工友
【Emily】投廣署半年助200企業來港
【Emily】投廣署半年助200企業來港