狎孕婦囚6月半 督察上訴 官斥二次傷害事主夫婦 毫無悔意

被告代表律師表明會提出上訴，申請正還押的被告保釋等待上訴，裁判官梁雅忻經考慮後，批准以現金10萬元保釋金及每周兩晚到警署報到等條件讓被告擔保外出。

被告李卓賢，34歲，案發後已被警方停職。事主早前供稱，被告案發當晚在店舖取貨後，跟隨她進入貨倉，突然強吻及捏胸非禮她，隨後事主丈夫到場報警，被告向兩人跪地求饒，稱可以給事主「一球」（100萬元），又提出可以「養埋你（事主）個仔」。

官批犯案與工作形象反差大

被告在庭上則指事主當時突讚自己身材好並挑逗他，稱事主貪圖他的金錢，並遭事主及其夫設局「屈錢」，辯方上月結案時亦指事件可能涉及金錢糾紛或仇警情緒。裁判官裁決指被告口供「不盡不實」，供辭完全不可信，裁定被告罪成。

辯方昨求情時稱被告21歲入職督察，25歲晉升高級督察，在警隊工作表現優秀，曾獲50次上級嘉許及特區政府頒發感謝狀，參與搗破黃賭毒案件及協助少年警訊，又於社運期間參與內部協調工作；但妻子誕下女兒後患產後抑鬱，案發前兩周向被告提出離婚，對被告打擊大，被告亦須支付7位數贍養費，加上負擔雙親治癌化療費用，經濟及心理壓力下才犯案，望法庭輕判。

梁官表示，雖然被告工作表現優秀，但正因如此，被告干犯本案形成很大反差，而且被告選擇不認罪而要審訊，令事主在庭上當眾將事件再講述一次；又指被告庭上供辭「根本係嘩眾取寵」，使事主丈夫倍感難受，顯示被告沒悔意。

指行為令警隊蒙羞 公眾失望

梁官續指被告作為高級警務人員理應有較高守法意識及自控能力，被告行為不但間接令警隊蒙羞，另事主因被告職業及圈中聲望信任被告，被告的行為令大家失望，故非禮及妨礙司法公正罪分別以3星期及6個月監禁作量刑起點，非禮罪其中兩周刑期分期執行，共判囚6個月兩星期。

【案件編號：KCCC 218/22】