切乳麻醉藥過量近倍 婦中毒入深切4日

按體重定劑量 學者料「計錯數」

醫管局在《風險通報》提到，該名61歲、34.6公斤（約76磅）重的女病人需接受乳房切除術、前哨淋巴結活檢及全淋巴清除手術，由於其肺功能較差，故需作「神經阻滯麻醉（regional block anaesthesia）」。麻醉科醫生向其注射62.5毫克「布比卡因（bupivacaine）」及310毫克「利多卡因」，病人隨後出現癲癇，臨時診斷為局部麻醉藥中毒，被送往深切治療部4天，其間要呼吸機協助呼吸。

院方調查發現該女病人按體重計算，最多只能接受173毫克利多卡因。局方提醒，醫護應根據患者體重等臨牀情况設定適當用藥數值、加強麻醉師執行高風險手術的培訓和監督，以及就工作區域重要藥物劑量加強提醒。

張志偉表示，病人按每公斤體重需使用3至4毫克利多卡因，注射過多可致耳鳴、抽筋、心臟指數不穩定，甚至呼吸停頓或需插喉等嚴重情况。他形容事件中病人獲施加的麻醉藥較適當分量「多好多」，估計因涉事麻醉科醫生「計錯數」所致。

另一宗：換關節手術 鎮靜劑當止吐藥

另一重要風險事件涉一名全身麻醉、接受左髖關節置換術的患者，一名麻醉科醫生於手術過程將病人交由另一高級麻醉科醫生跟進，該名高級麻醉科醫生原打算為病人提供止吐藥（ondansetron），惟錯誤給予鎮靜劑（dexmedetomidine），至原有麻醉科醫生返回手術室，檢查已使用藥物籃始發現出錯。由於該鎮靜劑並非藥物櫃推車的標準藥物，院方估計有人在上一個手術後無意地留下藥物。受影響病人曾出現血壓和脈搏短暫下降，需藥物治療。

張志偉補充，兩種藥物「連藥瓶都不同」，相關鎮靜劑須稀釋後才能使用，「不明白為何會混亂」，估計程序上有不足引致是次事件。他提醒醫護注射藥物前一定要警惕，另要在不同藥瓶上做好標籤。