總結訪星馬印 李：簽33項合作歷來最多

稱3國確認撐港入RCEP

李家超出訪東南亞行程昨踏入第六日，在吉隆坡總結行程。他說此行與星、馬、印尼3國領導人會面建立友誼，亦跟東盟秘書長高金洪有良好溝通，對未來發展起正面和積極作用。他總結訪問團在過去一周達成33份合作備忘錄或協議，數目是歷來最多，反映香港受重視程度超乎預期。

香港正申請加入RCEP，對於預計何時成事，李家超僅說希望能盡快加入，但理解有相關程序，各成員國商議需時。被問到是否擔心日本排放核廢水爭議會令香港加入RCEP面對阻力，他期望申請是基於經濟因素，不涉及政治考慮，重申香港會向RCEP成員宣傳自身優勢和貢獻。訪問團成員、貿發局主席林建岳表示，期望更多東盟國家的企業落戶香港，與本港及在港內地企業發展包括大灣區等內地市場，以及其他海外市場。

大馬：港可成沙巴海鮮中轉站

特區政府及貿發局昨在吉隆坡舉行午餐會，逾200名本港及當地商界代表出席。陸兆福致辭時表示，吉隆坡國際機場是區域樞紐，擁有前往絕大部分東盟國家的航線，並正發展成航天城，同時是亞洲最大規模的廉航之一、亞洲航空的總部所在。他期望兩地機場加強合作，一同發展成為區內航空樞紐。

陸兆福特別提到，希望推動香港與沙巴就航空業合作，認為不少港人喜歡到沙巴旅遊，而沙巴前往香港與吉隆坡航程相若，冀香港成為沙巴海鮮出口至世界各地的物流中轉站。

明報記者 鄭啟智 吉隆坡報道