華郵：美擬拒李家超赴APEC 外交部促糾錯 高官可出席 美：與港協作確保「恰當參與」

美前總領事：應邀請表達對港自治期望

1990年代參與制訂《香港政策法》的美國東亞研究權威卜睿哲向本報分析說，美國政府或會認為，以李家超在促成及執行控制香港局面的角色，不應獲得豁免入境。美國駐港澳前總領事唐偉康向本報說，白宮面對國會很大壓力，他個人仍認為美國應邀李出席，表達對香港保持自治等期望，而非在此象徵式議題與北京挑起事端；但他相信，若財政司長陳茂波代為出席，可切合APEC討論經濟政策。

全國人大前常委譚耀宗在電台節目說，若美方禁止李家超出席，中方一定會反對。全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，不排除中方會根據《對外關係法》制裁美國。

李：主辦方有責提供方便

正訪問馬來西亞的特首李家超昨重申，APEC主辦方有責任向與會領袖提供方便，香港特區會按APEC指引及規則出席峰會。他沒有回應會否派其他未受制裁的港府官員出席。

翻查資料，香港自1997年主權移交以來幾乎全數由特首親身或視像出席APEC領導人峰會，少數例外是2012年特首梁振英在峰會前留港處理緊急公務，改派財政司長曾俊華到俄羅斯海參崴出席，並就菲律賓人質事件與菲方接洽。

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