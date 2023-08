華郵：美擬拒李家超赴APEC 外交部促糾錯 高官可出席 美：與港協作確保「恰當參與」

【明報專訊】美國《華盛頓郵報》昨引述3名不具名美方官員報道,白宮已決定拒絕被美國政府制裁的特首李家超出席11月由美國主辦的亞太經合組織(APEC)領導人峰會,此舉無礙香港改派另一高級官員出席。美國國務院發言人昨回覆本報查詢稱,總統拜登期待並歡迎出席峰會的高級代表(senior officials),會與港方一起協作以確保「恰當參與」三藩市的峰會(will work with Hong Kong, China to ensure appropriate participation in San Francisco)。北京及港府均要求美國履行作為主辦國責任向李家超發出邀請,外交部發言人毛寧說,中方已向美方提出嚴正交涉,要求美方立即糾正錯誤做法。