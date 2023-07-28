【Emily】雙層電巴周日載客 先走安達臣線

九巴車務總監關智偉話，為咗配合政府2050年達成碳中和目標，九巴實施減碳政策，電動雙層巴士除咗安達臣發展區，未來亦會行走較繁忙嘅市區路線。

叉兩粒鐘可走全日 減速識動能化電

九巴話雙層電巴除咗達到「零排放」標準，亦增設環保設施，包括車箱以LED燈照明同車頂裝咗太陽能板，仲有免費5G Wi-Fi上網同USB充電插座。雙層電巴亦有「水冷系統」同「電池管理系統」，有效管理電池溫度同監察電池狀態，延長電池一般9年嘅壽命，巴士減速時亦可以將部分動能化為電能，做到能量回收，提升電池效能。至於車價，雙層電巴就比傳統柴油巴士貴三分之一。

除咗為現有車廠增設充電設施，九巴亦籌備喺屯門同大埔興建兩座新能源巴士多層車廠，成本約20億元，預計喺4至5年內落成，提供850個充電巴士泊位。九巴已向政府申請，希望可以喺日間開放充電設施畀其他電動商業車使用，為推行商用車電動化出一分力。