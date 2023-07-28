明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】雙層電巴周日載客 先走安達臣線

【明報專訊】政府近年推動專營巴士公司使用更多電動巴士，九巴噚日宣布首批52部純電動雙層巴士周日（30日）起陸續投入服務，率先安排行駛安達臣發展區213M線，即安泰至藍田站嘅循環線，仲爭取喺2040年全線車隊採用新能源巴士。雙層電巴以「電光綠」作為車身主色，總載客量115人，每晚收車後喺九龍灣車廠只需充電約兩個鐘，續航力就高達300公里，足以應付九巴近八成巴士行足全日。

九巴車務總監關智偉話，為咗配合政府2050年達成碳中和目標，九巴實施減碳政策，電動雙層巴士除咗安達臣發展區，未來亦會行走較繁忙嘅市區路線。

叉兩粒鐘可走全日 減速識動能化電

九巴話雙層電巴除咗達到「零排放」標準，亦增設環保設施，包括車箱以LED燈照明同車頂裝咗太陽能板，仲有免費5G Wi-Fi上網同USB充電插座。雙層電巴亦有「水冷系統」同「電池管理系統」，有效管理電池溫度同監察電池狀態，延長電池一般9年嘅壽命，巴士減速時亦可以將部分動能化為電能，做到能量回收，提升電池效能。至於車價，雙層電巴就比傳統柴油巴士貴三分之一。

除咗為現有車廠增設充電設施，九巴亦籌備喺屯門同大埔興建兩座新能源巴士多層車廠，成本約20億元，預計喺4至5年內落成，提供850個充電巴士泊位。九巴已向政府申請，希望可以喺日間開放充電設施畀其他電動商業車使用，為推行商用車電動化出一分力。

上 / 下一篇新聞

中大校董：正副主席撐改組 正副校「另一夥」 批校內成員多跟校長意見欠監管 校方：期待下周會議
中大校董：正副主席撐改組 正副校「另一夥」 批校內成員多跟校長意見欠監管 校方：期待下周會議
批聯署曲解《基本法》院校自主 梁振英：再證需「停用」段崇智
批聯署曲解《基本法》院校自主 梁振英：再證需「停用」段崇智
突擊搜獲29瀕危龜 拘涉WhatsApp放售漢
突擊搜獲29瀕危龜 拘涉WhatsApp放售漢
暴力傾向自願入院者 研納有條件釋放 醫衛局冀年內修指引 有諮委會成員質疑討論失焦
暴力傾向自願入院者 研納有條件釋放 醫衛局冀年內修指引 有諮委會成員質疑討論失焦
申撤釋放令獲批者 平均已遵令7.5年 醫衛局擬增自動檢視機制 最長兩年一覆核
申撤釋放令獲批者 平均已遵令7.5年 醫衛局擬增自動檢視機制 最長兩年一覆核
多兩前眾志骨幹被捕 Mee案累計拘7人
多兩前眾志骨幹被捕 Mee案累計拘7人
杜蘇芮影響 市區錄最熱7月天
杜蘇芮影響 市區錄最熱7月天
中大研究：重度抑鬱夢遊患者 直系親屬腦退化風險高4倍
中大研究：重度抑鬱夢遊患者 直系親屬腦退化風險高4倍
李家超抵吉隆坡 大馬同日出招搶人才 「第二家園」放寬申請 特區護照免簽入境增至90天
李家超抵吉隆坡 大馬同日出招搶人才 「第二家園」放寬申請 特區護照免簽入境增至90天
總商會「帶路小組」：大馬大規模科研成本較灣區低
總商會「帶路小組」：大馬大規模科研成本較灣區低
8類民調不公布 民研：聲明不犯法可索取
8類民調不公布 民研：聲明不犯法可索取
南丫海難家屬讚警調查「好有心」
南丫海難家屬讚警調查「好有心」
鰂魚涌商場塌石屎 砸傷保安員
鰂魚涌商場塌石屎 砸傷保安員
車廠檢查新列車 甩門兩人傷 指緊急門突打開 港鐵：或涉人為因素
車廠檢查新列車 甩門兩人傷 指緊急門突打開 港鐵：或涉人為因素
哥球會環評覆核 排期8．17開審
哥球會環評覆核 排期8．17開審
七旬司機頭暈 元朗剷行人路撞舖
七旬司機頭暈 元朗剷行人路撞舖
西隧8．6推易通行 東隧8．27 三隧下周三「633」收費 汽車會料分流效果暫弱
西隧8．6推易通行 東隧8．27 三隧下周三「633」收費 汽車會料分流效果暫弱
動漫節今開鑼 體驗大帽山賽車飛馳 疫後首展料旅客飈 展商附近租倉存貨
動漫節今開鑼 體驗大帽山賽車飛馳 疫後首展料旅客飈 展商附近租倉存貨
認發煽動帖文 詠春館主囚3月
認發煽動帖文 詠春館主囚3月
偕4人闖店圍毆職員 男子囚兩年
偕4人闖店圍毆職員 男子囚兩年
疑攝車罅漢連環捱撞亡 兩小巴司機被捕
疑攝車罅漢連環捱撞亡 兩小巴司機被捕
幼園下學年獲活動津貼
幼園下學年獲活動津貼
何：擁護基本法 惟國安法架空 稱基本法列權力制衡 政府「擁護」定義常改
何：擁護基本法 惟國安法架空 稱基本法列權力制衡 政府「擁護」定義常改
檢控判刑延誤3年 女生集結減刑囚2月
檢控判刑延誤3年 女生集結減刑囚2月
運輸工稱幻聽 接「指示」闖立會
運輸工稱幻聽 接「指示」闖立會
輕鐵撞貨車 4女客輕傷送院
輕鐵撞貨車 4女客輕傷送院
大灣區GBA專題：中原灣區指數半年升5.5% 次季疲弱上月微跌 東莞升幅26.5%最大
大灣區GBA專題：中原灣區指數半年升5.5% 次季疲弱上月微跌 東莞升幅26.5%最大
灣區手記：粵曲茶樓 ／文：尚東美
灣區手記：粵曲茶樓 ／文：尚東美
【Emily】風扇仔度熱夜 林超英：咪PM我
【Emily】風扇仔度熱夜 林超英：咪PM我
【Emily】民建聯：皇崗沙頭角將推兩地一檢
【Emily】民建聯：皇崗沙頭角將推兩地一檢
【Emily】科大試借餐盒機智能花灑 今秋擴至八大
【Emily】科大試借餐盒機智能花灑 今秋擴至八大
【Emily】會展推廚餘回收 書展集得2300公斤
【Emily】會展推廚餘回收 書展集得2300公斤
【Emily】訪內蒙養牛科企 吳傑莊盼「經港出國」
【Emily】訪內蒙養牛科企 吳傑莊盼「經港出國」