檢控判刑延誤3年 女生集結減刑囚2月

被告余巧茵（現年23歲）同意的案情指出，當日遊行完結後，示威者「快閃」不同地區，逾100人集結在康山道一帶，以雷射筆照射警車、擲物及出言威嚇警員；她在案發現場逗留約2分24秒，及後被捕。

辯方昨日求情稱，被告無實質行為破壞社會安寧，案件有「兩個階段性延遲」，一是警方向律政司索取法律意見歷時甚久，案發後兩年才起訴，二是被告認罪後11個月才判刑，「好唔容易等到今日，為案件畫上句號」，前後歷時近3年，對她重新規劃人生造成「沉重及實質影響」。其間被告第二次保釋前已還押39日，辯方形容是額外打擊。

官指參與少 讚保釋服務社會

劉官判刑時稱本案暴力規模較案例輕，亦無證據顯示被告有堵路等實質行為或擔當號召者，且她管有物品均為防禦性，惟她亦強調「人多勢眾」可鼓勵暴力，考慮到被告因案件延誤「飽受壓力」，保釋期間亦以醫護專業知識服務社會，抗疫及照顧病患和長者，最終判囚兩個月。

余巧茵一案共涉8人於2021年8月被重新拘捕及起訴，當中5男早前被判非法集結罪成、1男阻差辦公罪成，還押至8月3日判刑，餘下1男非法集結及管有武器罪脫。「王婆婆」去年亦被控當晚在太古站及鰂魚涌站非法集結，遭判囚32周。

【案件編號：ESCC 1773/21】

（反修例風暴）