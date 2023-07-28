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港聞

港聞二

何：擁護基本法 惟國安法架空 稱基本法列權力制衡 政府「擁護」定義常改

【明報專訊】民主派「35+」初選案昨日進入第93天審訊。何桂藍（圖）供稱，她擁護《基本法》，但選舉主任以她反對國安法為由，指她並不擁護《基本法》，何認為屬主觀判斷。她提到，當《基本法》與國安法有衝突時以後者為準，國安法不受司法監督、僭越立法會職能，感覺《基本法》被架空，形容國安法令《基本法》成為「安全套」。何直言，她「理解」在內地要求民主化屬顛覆政權，但若然行使普通法的法庭認可這做法，「我覺得是正在『攬炒』普通法」。

鄒家成於2020年7月初新東民間論壇曾稱用任何手段癱瘓議會，何桂藍供稱對此無印象，她不肯定當時有否回應。法官陳慶偉表示，論壇在國安法生效後舉行，「共謀者原則」可能適用。何補充，「癱瘓議會」是建制派和中聯辦的說法，她不清楚是否鄒所講的意思，但她不太認同被人扭曲或批評時，跟隨採取對方的用語。

指無人可代言抗爭派

7月中初選投票後，何桂藍發布抗爭派聲明帖文反對國安法，又冀民主陣營達成一致立場，同日抗爭派召開記者會。何昨稱，他們曾打算約見泛民磋商，但印象中沒成事。被問到是否抗爭派才可出席記者會，何桂藍稱，抗爭派和傳統民主派之間界線模糊，她曾邀請人民力量陳志全，但「食檸檬（被拒絕）」，指對方不願和抗爭派「企埋一齊」，但陳無透露原因。何又稱事前不知岑敖暉在記者會提到否決議案，她稱岑或任何人都不是「抗爭派的spokesman（代言人）」。

法官質疑何國安法論述

談及立法會參選資格被DQ（取消資格），何認為政府對「擁護」《基本法》的定義經常改變，提到香港民族黨召集人陳浩天曾就DQ提選舉呈請，她難以理解該案對擁護定義包括「promote（宣傳）」，而她擁護列明權力制衡的《基本法》。何又稱，當《基本法》與國安法有衝突時以後者為準，遭法官李運騰質疑；何續稱，國安法不受司法監督、僭越立法會職能，並透過納入《基本法》附件三實施，「今日擺國安法，明日擺間諜法，後日擺外國關係法，很難很文雅來說，但國安法的出現令基本法成為condom（安全套）」。

倘認為要求民主化屬顛覆

法庭「即攬炒普通法」

對於控方指稱她有意使用非法手段顛覆國家政權，何表示不同意，稱理解為何在內地的邏輯下要求民主化是顛覆政權，「但如果一個普通法的court endorse（法庭認可）這種想法，我覺得是正在『攬炒』普通法」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

相關字詞﹕何桂藍 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

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