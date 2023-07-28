幼園下學年獲活動津貼

用於課室外體驗活動 禁用於買家具聘人

「幼稚園活動津貼」分為學生津貼及額外津貼兩部分：先按每名合資格學生每學年200元，計算幼稚園可獲的學生津貼，額外津貼則為學生津貼的三成，用作支付交通費、學校帶隊人員的入場費等。若以一間幼稚園有200名學生計算，每學年可獲發4萬元學生津貼及1.2萬元額外津貼。

幼稚園須於事前制訂「幼稚園活動津貼運用計劃」簡述活動內容、目標及津貼使用安排等，事後完成「幼稚園活動津貼運用報告」交代已舉辦的活動概要和財政報告，兩份文件皆須交校董會批核並上載校網，另須於學年完結後一個月內在校網設立「課室外進行的體驗式學習活動天地」展示及分享活動經歷。

此外，教育局同於下學年起推出「幼稚園聘任代課教師支援津貼」，供幼稚園聘請代課教師，暫代放取少於30日病假教師的職務。幼稚園須於學年完結後一個月內向教育局提交年度報告。