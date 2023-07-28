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港聞

港聞二

認發煽動帖文 詠春館主囚3月

【明報專訊】創辦詠春拳館的六旬男子在社交平台發布提及「死共產黨」、「台灣是獨立國家」等帖文及歌曲《願榮光歸香港》，他承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，昨在西九龍裁判法院判監3個月。主任裁判官羅德泉認為帖文內容偏激和發泄憎恨，雖然本案嚴重程度偏低，潛在風險不太高，仍有必要判處阻嚇刑罰。

求情稱沒藉交遊廣闊煽動他人

被告江達權（63歲，商人）承認於2022年12月28日至2023年6月26日，透過名為「Danny Kong」及「江達權」的facebook帳戶發布共20段煽動帖文。被告被捕至今還押一個月。羅官判刑提到，被告有正當和收入不錯的穩定工作，人際關係良好，熱愛武術和桑搏，設館授徒並成名。辯方昨天求情稱被告交遊廣闊，但沒藉此之便煽動他人。

官指半年屢發內容偏激 遠超一般批評

羅官續稱，雖然社會氣氛平靜下來，有人耿耿於懷、心情尚未平復，重提舊事會引起共鳴，導致死灰復燃，不容忽視。被告半年內持續發布涉案帖文，不算霎時衝動，但閱覽者不多；帖文內容尖銳偏激，發泄憎恨和怒罵，挑動志同道合者的情緒，遠超一般批評，惟沒鼓吹暴力。

羅官認為帖文反應一般，沒引致太負面或激烈迴響，無證據指出被告與同黨犯案，或利用社交脈絡作為煽動平台。不過，帖文不是全部毫無新意，亦非陳腔濫調，提到中國在疫情緩和後通關、中美戰艦險撞等。

羅官考慮辯方求情後相信被告深感懊悔，已上寶貴一課，就其認罪扣減三分之一刑期。

【案件編號：WKCC2786/23】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 作出一項或多項具煽動意圖的作為罪 詠春

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