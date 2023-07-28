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動漫節今開鑼 體驗大帽山賽車飛馳 疫後首展料旅客飈 展商附近租倉存貨

【明報專訊】第24屆香港動漫電玩節今起一連5日在灣仔會展舉行，有122間展商參與，共設589個攤位。作為復常後首個動漫節，不少展商預料會有大批遊客，估計銷情可升一至三成。有電腦用品展商稱，已準備較多貨量，更特意在附近租倉庫貯存。電玩方面則有多部模擬賽車設備，市民可體驗飛馳大帽山及吐露港公路賽道，場內另有香港著名漫畫家黃玉郎畫展和卡通人物模型等展覽。

料疫情累積消費力 對銷情樂觀

模型參展商threezero已參加數屆動漫節，其市場部經理佘錦洪相信，市民於新冠疫情期間積累消費能力，加上電子消費券，攤位人流料增一倍，銷售額則升三成至三成半。 threezero今年會售賣3款會場限定版，佘稱今年有較多海外客人經社交媒體了解購物詳情，認為限定版可吸引內地和東南亞地區粉絲到訪動漫節。

同樣對銷情樂觀的亦有電腦用品展商。Logitech G市場部經理周先生相信，香港恢復通關後有遊客到訪，預計人流和銷售額較去年有10%至20%增幅，期望回復疫前水平。他說已準備多三至四成貨量，今年更特別在附近租用倉庫，方便補貨。

至於消費券對營業額影響，周先生說未預計相關升幅，認為效用未如以前大，市民不再有計劃地使用，反多用於日常需要。

Hot Toys重臨 場內設黃玉郎展

場內尚有多個展覽，其中包括闊別3年的大型珍藏人偶品牌Hot Toys再臨，並帶來海外首展的《幪面超人BLACK SUN》黑日和影月1:6比例珍藏人偶。場內有區域設香港著名漫畫家黃玉郎甲子情緣60周年紀念畫展，將展出60張歷年作品及限定紀念商品。

電玩方面，場內有數部模擬賽車設備，供市民試玩賽車遊戲《Rev to Vertex》，體驗香港大帽山及吐露港公路賽道。另有Xbox、PlayStation5、任天堂和手機遊戲體驗專區。

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