西隧8．6推易通行 東隧8．27 三隧下周三「633」收費 汽車會料分流效果暫弱

9月開學時剩3隧道未推易通行

「633」方案是三隧分流的首階段，私家車西隧收費下調至60元，紅隧和東隧收費調整至30元；過海的士收費3條過海隧道全日劃一25元；其他車輛種類隧道費不變（見表）。第二階段料於今年底前開始，收費分為繁忙、一般、非繁忙，於「過渡時段」遞增遞減。運輸署稱，西隧及東隧將在8月2日零時零分短暫封閉約5分鐘以更新收費設施。

運輸署最先於5月7日尖山隧道及沙田嶺隧道實施易通行，同月先後在城門隧道、獅子山隧道實施，7月23日首次在屬過海隧道的紅隧實施。而東隧於8月27日實施後，全數3條過海隧道會於9月開學日前全面實施不停車收費，屆時只剩下香港仔隧道、大老山隧道及大欖隧道未實施。

本報昨向運輸署查詢為何東、西隧實施日子相差21日，獲回覆稱易通行涉及不同政府部門及改道工程，當局需確保工程不受影響。

汽車會會長李耀培向本報稱示，「633」方案意義是「政府收回西隧」，實際對車流及車主影響不大。他認為，使用紅隧及東隧者不會因西隧減至60元而轉用西隧，「唔係揀個貴一倍嘅隧道」，即使實施不停車繳費對分流作用亦有限。

陳學鋒倡明年中檢討三隧分流

李說，以駕駛者立場來說，「最好當然是3條隧道同一價錢」才可分流。對於易通行實施日子，李認為認為一下子「一齊用」反未必理想，要給予當局時間安排相關工作，以免「收錯錢」等情况。

民建聯立法會議員陳學鋒亦認為，「633」屬初步方案，對車流變化影響不大，但由於第二階段收費分為繁忙及非繁忙時間，現階段三隧逐步採用易通行，有助第二階段分流。他認為當局明年6至7月需全面檢討三隧分流，例如檢視繁忙時間高峰期有否縮減，以便是否再調低收費。