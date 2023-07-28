車廠檢查新列車 甩門兩人傷 指緊急門突打開 港鐵：或涉人為因素

港鐵回覆稱，車廠同事當日做「緊急出口門」例行檢查，判斷一列觀塘線列車需進一步檢查，遂召兩名製造商駐港工程人員詳檢。過程中「緊急出口門」打開致兩人受傷。一人腰腳受傷，職員已即時於12時01分召喚救護車並送院治理，另一人失平衡輕微擦傷，之後自行求醫。初步調查顯示，事件或涉及人為因素，與列車機件無關，港鐵公司正與製造商跟進事件。

警指車門脫落 4時半接報案

警方表示，兩名男子測試車門期間，車門突脫落，29歲男子擦傷膝頭，另一名38歲男子擦傷腰部及腳骨折，兩人均清醒，由救護車送往聯合醫院治理。勞工處回覆稱就事件展開調查。消防處回覆稱，當日中午12時01分收到救護車召喚，救護車12時12分到達九龍灣車廠，將傷者送往聯合醫院治理，當日未有消防車當場。

工會指連人帶門跌落路軌

香港鐵路工會聯合會林偉強表示，涉事人員是中車職員，正裝嵌和測試新列車，估計程序上出錯，列車上緊急門連同車上員工跌落路軌，擊中路軌上的員工。

立法會鐵路事宜小組委員會副主席張欣宇回應稱，料事件屬意外的可能較大，相信當時車內員工不小心打開緊急門，失平衡連人帶車門跌落路軌，擊中身處路軌的另一員工。張建議，日後港鐵應確保承辦商員工及港鐵員工安全操作和檢查列車，例如行列車安裝或檢查區域附近不應有其他員工，並思考如何安裝保護裝置。

身兼註冊工程師的鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，相信事件為工業意外多於系統問題，屬個別事件，因無論新車或舊車都有可能發生緊急出口門鬆脫，建議往後有新車到埗時，驗車人員應仔細檢查所有有可能鬆脫的配件是否已鎖緊螺絲。