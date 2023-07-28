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港聞

港聞二

南丫海難家屬讚警調查「好有心」

【明報專訊】上訴庭日前裁定南丫海難家屬上訴得直，頒令為死者召開研訊。協助家屬的前議員涂謹申昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，兩屆特區政府的態度轉變，由反對召開死因庭改為中立，故家屬入稟更有希望。在海難失去胞姊的趙炳全表示，警方曾赴西班牙會見船廠員工，調查工作相當好。翻查判辭，該人相信是財利船廠船隻工程師，與南丫四號「水密門」爭議有關。

涂謹申表示，相信召開研訊與政府態度轉變有關，稱上屆林鄭政府反對召開死因庭，現屆律政司長林定國上任不久就回覆家屬，表示採取中立態度。涂稱，多年來家屬或掌握到海難真相至少約六至七成，但部分關鍵細節未公開，例如至今只有一個遇難者家庭曾閱讀政府內部調查報告，期望死因研訊能公開報告。

涂謹申指兩屆政府態度有變

反對開死因庭改為中立

趙炳全稱一開始已打定輸數，得知上訴得直一刻「想喊出嚟」，希望召開死因庭可得知真相，包括為何南丫四號撞船後迅速沉沒。趙又稱，多年來獲有心人提供海難資料，包括「海泰號」船頭或包有金屬片，故呼籲掌握資料的人與家屬接觸。

警方2015年建議召開死因研訊，並約見不少證人。趙炳全形容警方「好有心」，例如曾赴西班牙追查一名船廠員工，奈何無法請對方來港作供。翻查判辭，該人是曾任財利船廠的船隻工程師JA Leizaola。警方2018年以司法互助形式向他錄取法定聲明，被問及建造南丫四號的過程，他多次回答「不知道」。前船舶繪圖員張福初在調查委員會聆訊表示，當初按指示備擬「破艙穩性計算書」，之後交由上司處理。根據委員會報告，張提及的上司疑指Leizaola。

（南丫海難）

相關字詞﹕死因研訊 南丫海難

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