8類民調不公布 民研：聲明不犯法可索取

鍾庭耀：需與時共舞

鍾庭耀表示，部分調查將不公開並轉為內部參考用途。研究所需按社會發展不斷檢視自己，「與時共舞」，又稱「未必是進是退，有時是轉圈」。他提到有「一籃子的考慮因素」，風險評估是其中之一，但比重不超過50%。

民研正建立新平台「香港民研數據查冊平台」，有需要者申明資料不會用作非法用途後便可下載，有些資料需付費，金額未定。研究所除將自2019年7月成立以來的公開資料上載新平台外，日後用作內部參考的調查結果也可下載。民研稱，如傳媒想取用民調資料，可委託民研調查，稱程序可能更加簡單。

民研前副行政總裁鍾劍華在離港赴英前曾被國安處約談，鍾庭耀提及，國安處在鍾劍華離港前曾就發放俄烏戰爭調查等事宜約見他們，但從沒有收到政府正式文書作出任何指示，表示若日後收到，將會尋求法律意見。

李家超評分首跌破50分

民研昨發表新一份特首評分，李家超的最新評分為49.7分，較之前6月調查下跌1.8分，亦是李家超上任以來首次跌破50分。研究所於本月11至21日以電話隨機訪問18歲或以上操粵語的香港居民，訪問1004名受訪者，16%受訪者給予0分。李支持率較上月升6百分點至50%；反對率從上月45%大幅下跌至29%。