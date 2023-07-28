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港聞

港聞二

總商會「帶路小組」：大馬大規模科研成本較灣區低

【明報專訊】馬來西亞近年經濟增長迅速，去年GDP增8.7%。當地港商指出，馬來西亞在法律、會計等制度與香港接近，加上具一定華人人口，港商有優勢，不過當地對馬來人仍有保護政策，企業須有馬來裔董事才可投標政府項目，變相限制外資發展。總商會一帶一路工作小組共同召集人何力治認為，大馬的生物化學、化工等產業蓬勃，大規模科研成本甚至較大灣區低，相關行業在當地有發展空間。

馬來西亞曾為英國殖民地，是多元種族國家，馬來人佔總人口逾半，華人為當地第二大種族，佔人口逾兩成。印刷公司BannerSHOP行政總裁蔡寶健於2013年在當地設立分公司，稱大馬採用普通法，會計、銀行制度亦與港相似，兩地公司行政上輕易銜接。何力治的hpa何設計事務所2014年在大馬設立分公司，他說當地採用英制，建築師同樣熟悉香港建築法規。二人同稱，大馬營商成本相對較低，工資便宜，二人均以大馬為基地到其他東盟國家拓展業務。

保護當地人政策 外商一大挑戰

外商在大馬亦有困難，種族是一大挑戰。蔡寶健稱，欲投標政府項目的企業須有馬來裔董事，令公司發展有一定限制。他說當地的馬來人保護主義已逐步改善，早期外商公司註冊必須包括馬來裔成員，近年已放寬，又強調當地已沒有排華情緒。

政治方面，馬來西亞過去5年換了4名首相，何稱當地近年政局不穩，影響地產及基建發展。蔡寶健稱當地仍有「人治」問題，前線人員不熟政策，舉例香港與馬來西亞已簽訂自貿協定，惟有海關人員不知商品可免關稅，最終大費周張才能順利進口。他說，馬來西亞物流相對落後，曾有物流公司用巴士送貨。

對比大灣區與馬來西亞，何力治認為大灣區市場消費力具優勢，但部分行業或需要面向東南亞市場，而在當地從事大規模科研成本也更便宜。

明報記者 鄭啟智 馬來西亞吉隆坡報道

相關字詞﹕何力治 李家超外訪

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