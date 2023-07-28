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李家超抵吉隆坡 大馬同日出招搶人才 「第二家園」放寬申請 特區護照免簽入境增至90天

【明報專訊】特首李家超繼續外訪東盟國家，昨轉到馬來西亞吉隆坡，並與馬來西亞首相安華會面。同日，至少兩個馬來西亞傳媒報道大馬政府將放寬「第二家園」計劃申請條件，簡化外籍人士入境，以吸引人才振興經濟。本港入境處昨日宣布，特區護照持有人前往馬來西亞免簽證入境期限，由最長一個月延長至90天；李家超認為相關安排將進一步加強兩地聯繫，形容是互利共贏。

李家超形容互利共贏

李家超昨抵吉隆坡，中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖到機場迎接，現場鋪設紅地毯，儀仗隊列隊歡迎。李家超抵埗後與安華會面，提到香港和馬來西亞的雙邊貿易關係向來密切，去年雙邊貨物貿易額按年增長7%，達281億美元（約2192億港元），令馬來西亞成為香港第九大貿易伙伴，稱特區政府會繼續加強與馬來西亞在商貿、投資、創新科技、文化旅遊等方面的合作交流，並感謝馬來西亞支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。

二人會面後，安華在facebook專頁發文，提到與李家超會面時討論貿易、投資、金融、鐵路、教育和旅遊合作的議題，亦提到李家超表示會考慮在吉隆坡設立香港經濟貿易辦事處，進一步加強香港與馬來西亞的關係和合作。

貿發局更正 與印尼簽15備忘錄

另外，貿發局前晚公布，前日於香港與印尼共簽定16份合作備忘錄，至昨早更正為15份，其中貿發局與印尼旅遊及創意經濟部的合作備忘錄未有簽訂，惟未解釋原因。

李家超今日將出席午餐會與馬來西亞商界交流，並參觀當地兩間大型綜合產業企業成功集團及雙威集團。李家超明日將會回港，結束於東南亞的7日訪問行程。

相關字詞﹕李家超外訪 安華

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