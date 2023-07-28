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港聞二

中大研究：重度抑鬱夢遊患者 直系親屬腦退化風險高4倍

【明報專訊】本港現有逾30萬名抑鬱症患者，當中每11名重症患者就有一人確診快速眼動睡眠行為障礙（Rapid eye movement sleep behavior disorder，RBD，又稱發夢期夢遊）。中大醫學院研究發現，同時患重度抑鬱症及夢遊的患者，其直系親屬有較高風險出現腦退化症狀；抑鬱症患者患夢遊的機率則比普通人高10倍，即使停藥或換藥後仍會出現相關症狀，暫無藥物可預防。

八成停抑鬱藥仍夢遊 暫無可預防

研究團隊2017至2021年招募3組共1371人，包括同時患精神病及夢遊的患者家屬、無精神病人士的直系親屬及精神病患者的直系親屬，分組做家庭研究，發現同時有精神病及夢遊患者的直系親屬，患上夢遊機率較其餘兩組高2至11倍，同時他們患腦退化的風險較其餘兩組高4至5倍。研究結果已刊於國際期刊Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry。

10年前發病、現年68歲的精神病及夢遊症患者梁先生表示，近年出現「記性差」、手震及平衡力衰退等徵兆。他說，曾在夢遊發病期間「碌落牀」，誤以為自己正跨欄，現靠藥物控制後情况有改善。

中大醫學院精神科學系名譽博士後研究員王靜指出，部分患者服抗抑鬱藥後，夢遊症狀加劇，但逾八成患者即使停藥或換藥後仍有症狀，反映夢遊非藥物引致，更大可能是腦退化的潛在成因。

被問及精神病或夢遊患者可如何預防腦退化症，中大醫學院精神科學系系主任榮潤國稱，現時的證據十分有限，暫無藥物可以預防，榮潤國則建議病人多加注意健康，維持良好作息及情緒。

相關字詞﹕榮潤國 王靜 腦退化症 夢遊 抑鬱症

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