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港聞二

杜蘇芮影響 市區錄最熱7月天

【明報專訊】超強颱風杜蘇芮繼續移向廣東沿岸，天文台預測今早最接近本港，並在香港以東約400公里左右掠過，屆時杜蘇芮會登陸福建南部，移入內陸並逐漸減弱，1號戒備信號會在今早維持，改發更高熱帶氣旋警告信號的可能不大。受杜蘇芮外圍下沉氣流影響，昨日市區最高氣溫36.1℃，是今年以來最高紀錄，亦是有紀錄以來7月的最高氣溫。

天文台昨日預測，本港今日天氣持續酷熱，市區氣溫最高33℃，新界再高一兩度，局部地區有驟雨及雷暴。天文台的9天天氣預報顯示，受杜蘇芮及隨後的活躍西南氣流影響，中國東南沿岸有狂風驟雨，風勢較大，隨着偏南氣流減弱，下周初至中期華南沿岸天色會較明朗。

杜蘇芮昨日清晨一度減弱為強颱風，昨晚再增強為超強颱風，中心附近最高持續風速每小時185公里。昨晚9時，杜蘇芮集結在香港以東約520公里，預料向西北偏北移動，時速約22公里，大致移向福建南部沿岸。

本港昨午氣溫普遍升至35℃以上，天文台位於尖沙嘴總部昨午錄得36.1℃，追平去年7月24日的歷來7月最熱紀錄，上水、元朗、濕地公園更達38℃或以上；將軍澳、黃大仙、赤柱等昨日均錄得歷來7月最高氣溫，高溫亦觸發驟雨及狂風雷暴。

相關字詞﹕超強颱風杜蘇芮

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