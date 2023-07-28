杜蘇芮影響 市區錄最熱7月天

天文台昨日預測，本港今日天氣持續酷熱，市區氣溫最高33℃，新界再高一兩度，局部地區有驟雨及雷暴。天文台的9天天氣預報顯示，受杜蘇芮及隨後的活躍西南氣流影響，中國東南沿岸有狂風驟雨，風勢較大，隨着偏南氣流減弱，下周初至中期華南沿岸天色會較明朗。

杜蘇芮昨日清晨一度減弱為強颱風，昨晚再增強為超強颱風，中心附近最高持續風速每小時185公里。昨晚9時，杜蘇芮集結在香港以東約520公里，預料向西北偏北移動，時速約22公里，大致移向福建南部沿岸。

本港昨午氣溫普遍升至35℃以上，天文台位於尖沙嘴總部昨午錄得36.1℃，追平去年7月24日的歷來7月最熱紀錄，上水、元朗、濕地公園更達38℃或以上；將軍澳、黃大仙、赤柱等昨日均錄得歷來7月最高氣溫，高溫亦觸發驟雨及狂風雷暴。