多兩前眾志骨幹被捕 Mee案累計拘7人

【明報專訊】警方國安處繼早前拘捕5名前「香港眾志」骨幹成員，涉營運「懲罰Mee」手機應用程式（App），賺取資金以資助身在海外的前眾志創黨主席羅冠聰從事危害國安行動，昨早再拘捕多一男一女，涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀煽動」罪。據悉被捕者為前眾志骨幹成員陳珏軒及黃莉莉。據悉警方調查後，相信兩人極可能與協助經營「懲罰Mee」有關，並涉嫌資助羅冠聰。
警方表示，昨早拘捕兩名同為29歲的男女，涉嫌違反《港區國安法》「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的行為」罪，兩人正被扣查，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。據了解，被捕人分別為陳珏軒及黃莉莉，二人同於2016年加入現已解散的香港眾志，陳曾擔任眾志副秘書長，亦曾為羅冠聰的立法會議員助理；黃則曾擔任眾志的組織幹事。
陳珏軒曾政總靜坐反修例被捕
國安處7月3日獲法庭批出拘捕令，懸紅通緝8名涉嫌干犯《香港國安法》的海外人士，包括羅冠聰。羅涉嫌「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。兩日後，國安處拘捕4名前眾志成員，包括前主席林朗彥、成員李啟靖、鍾展翹及廖偉濂，並搜查位於葵涌的「懲罰Mee」辦公室，指他們涉嫌營運該手機App，賺取資金以支援潛逃的羅冠聰，翌日警方再在機場拘捕準備前往台灣的前眾志常委朱恩浩。5人其後獲准保釋，8月上旬再向警方報到。連同昨日被捕兩人，案件至今共有7人被捕。
前學民黃莉莉曾絕食反國教
翻查資料，黃莉莉2012年曾與林朗彥及凱撒參與眾志前身「學民思潮」的反國教行動，3人參與絕食57小時。2017年，黃莉莉等26人涉嫌佔領金紫荊廣場，涉公眾妨擾被捕。2020年黃前往台灣觀看大選前，在機場離境時被警方以「串謀刑事毁壞」罪拘捕，指她與2019年7月1日佔領立法會事件有關。2019年3月，黃莉莉、陳珏軒與7人涉嫌強闖政總靜坐反對修訂《逃犯條例》，涉「強行進入」罪被捕。