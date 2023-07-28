明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

多兩前眾志骨幹被捕 Mee案累計拘7人

【明報專訊】警方國安處繼早前拘捕5名前「香港眾志」骨幹成員，涉營運「懲罰Mee」手機應用程式（App），賺取資金以資助身在海外的前眾志創黨主席羅冠聰從事危害國安行動，昨早再拘捕多一男一女，涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」及「串謀煽動」罪。據悉被捕者為前眾志骨幹成員陳珏軒及黃莉莉。據悉警方調查後，相信兩人極可能與協助經營「懲罰Mee」有關，並涉嫌資助羅冠聰。

警方表示，昨早拘捕兩名同為29歲的男女，涉嫌違反《港區國安法》「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的行為」罪，兩人正被扣查，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。據了解，被捕人分別為陳珏軒及黃莉莉，二人同於2016年加入現已解散的香港眾志，陳曾擔任眾志副秘書長，亦曾為羅冠聰的立法會議員助理；黃則曾擔任眾志的組織幹事。

陳珏軒曾政總靜坐反修例被捕

國安處7月3日獲法庭批出拘捕令，懸紅通緝8名涉嫌干犯《香港國安法》的海外人士，包括羅冠聰。羅涉嫌「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。兩日後，國安處拘捕4名前眾志成員，包括前主席林朗彥、成員李啟靖、鍾展翹及廖偉濂，並搜查位於葵涌的「懲罰Mee」辦公室，指他們涉嫌營運該手機App，賺取資金以支援潛逃的羅冠聰，翌日警方再在機場拘捕準備前往台灣的前眾志常委朱恩浩。5人其後獲准保釋，8月上旬再向警方報到。連同昨日被捕兩人，案件至今共有7人被捕。

前學民黃莉莉曾絕食反國教

翻查資料，黃莉莉2012年曾與林朗彥及凱撒參與眾志前身「學民思潮」的反國教行動，3人參與絕食57小時。2017年，黃莉莉等26人涉嫌佔領金紫荊廣場，涉公眾妨擾被捕。2020年黃前往台灣觀看大選前，在機場離境時被警方以「串謀刑事毁壞」罪拘捕，指她與2019年7月1日佔領立法會事件有關。2019年3月，黃莉莉、陳珏軒與7人涉嫌強闖政總靜坐反對修訂《逃犯條例》，涉「強行進入」罪被捕。

相關字詞﹕香港眾志 羅冠聰 國安處

上 / 下一篇新聞

中大校董：正副主席撐改組 正副校「另一夥」 批校內成員多跟校長意見欠監管 校方：期待下周會議
中大校董：正副主席撐改組 正副校「另一夥」 批校內成員多跟校長意見欠監管 校方：期待下周會議
批聯署曲解《基本法》院校自主 梁振英：再證需「停用」段崇智
批聯署曲解《基本法》院校自主 梁振英：再證需「停用」段崇智
突擊搜獲29瀕危龜 拘涉WhatsApp放售漢
突擊搜獲29瀕危龜 拘涉WhatsApp放售漢
暴力傾向自願入院者 研納有條件釋放 醫衛局冀年內修指引 有諮委會成員質疑討論失焦
暴力傾向自願入院者 研納有條件釋放 醫衛局冀年內修指引 有諮委會成員質疑討論失焦
申撤釋放令獲批者 平均已遵令7.5年 醫衛局擬增自動檢視機制 最長兩年一覆核
申撤釋放令獲批者 平均已遵令7.5年 醫衛局擬增自動檢視機制 最長兩年一覆核
杜蘇芮影響 市區錄最熱7月天
杜蘇芮影響 市區錄最熱7月天
中大研究：重度抑鬱夢遊患者 直系親屬腦退化風險高4倍
中大研究：重度抑鬱夢遊患者 直系親屬腦退化風險高4倍
李家超抵吉隆坡 大馬同日出招搶人才 「第二家園」放寬申請 特區護照免簽入境增至90天
李家超抵吉隆坡 大馬同日出招搶人才 「第二家園」放寬申請 特區護照免簽入境增至90天
總商會「帶路小組」：大馬大規模科研成本較灣區低
總商會「帶路小組」：大馬大規模科研成本較灣區低
8類民調不公布 民研：聲明不犯法可索取
8類民調不公布 民研：聲明不犯法可索取
南丫海難家屬讚警調查「好有心」
南丫海難家屬讚警調查「好有心」
鰂魚涌商場塌石屎 砸傷保安員
鰂魚涌商場塌石屎 砸傷保安員
車廠檢查新列車 甩門兩人傷 指緊急門突打開 港鐵：或涉人為因素
車廠檢查新列車 甩門兩人傷 指緊急門突打開 港鐵：或涉人為因素
哥球會環評覆核 排期8．17開審
哥球會環評覆核 排期8．17開審
七旬司機頭暈 元朗剷行人路撞舖
七旬司機頭暈 元朗剷行人路撞舖
西隧8．6推易通行 東隧8．27 三隧下周三「633」收費 汽車會料分流效果暫弱
西隧8．6推易通行 東隧8．27 三隧下周三「633」收費 汽車會料分流效果暫弱
動漫節今開鑼 體驗大帽山賽車飛馳 疫後首展料旅客飈 展商附近租倉存貨
動漫節今開鑼 體驗大帽山賽車飛馳 疫後首展料旅客飈 展商附近租倉存貨
認發煽動帖文 詠春館主囚3月
認發煽動帖文 詠春館主囚3月
偕4人闖店圍毆職員 男子囚兩年
偕4人闖店圍毆職員 男子囚兩年
疑攝車罅漢連環捱撞亡 兩小巴司機被捕
疑攝車罅漢連環捱撞亡 兩小巴司機被捕
幼園下學年獲活動津貼
幼園下學年獲活動津貼
何：擁護基本法 惟國安法架空 稱基本法列權力制衡 政府「擁護」定義常改
何：擁護基本法 惟國安法架空 稱基本法列權力制衡 政府「擁護」定義常改
檢控判刑延誤3年 女生集結減刑囚2月
檢控判刑延誤3年 女生集結減刑囚2月
運輸工稱幻聽 接「指示」闖立會
運輸工稱幻聽 接「指示」闖立會
輕鐵撞貨車 4女客輕傷送院
輕鐵撞貨車 4女客輕傷送院
大灣區GBA專題：中原灣區指數半年升5.5% 次季疲弱上月微跌 東莞升幅26.5%最大
大灣區GBA專題：中原灣區指數半年升5.5% 次季疲弱上月微跌 東莞升幅26.5%最大
灣區手記：粵曲茶樓 ／文：尚東美
灣區手記：粵曲茶樓 ／文：尚東美
【Emily】風扇仔度熱夜 林超英：咪PM我
【Emily】風扇仔度熱夜 林超英：咪PM我
【Emily】雙層電巴周日載客 先走安達臣線
【Emily】雙層電巴周日載客 先走安達臣線
【Emily】民建聯：皇崗沙頭角將推兩地一檢
【Emily】民建聯：皇崗沙頭角將推兩地一檢
【Emily】科大試借餐盒機智能花灑 今秋擴至八大
【Emily】科大試借餐盒機智能花灑 今秋擴至八大
【Emily】會展推廚餘回收 書展集得2300公斤
【Emily】會展推廚餘回收 書展集得2300公斤
【Emily】訪內蒙養牛科企 吳傑莊盼「經港出國」
【Emily】訪內蒙養牛科企 吳傑莊盼「經港出國」