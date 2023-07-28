多兩前眾志骨幹被捕 Mee案累計拘7人

警方表示，昨早拘捕兩名同為29歲的男女，涉嫌違反《港區國安法》「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及《刑事罪行條例》「串謀作出具煽動意圖的行為」罪，兩人正被扣查，行動仍在進行，不排除有更多人被捕。據了解，被捕人分別為陳珏軒及黃莉莉，二人同於2016年加入現已解散的香港眾志，陳曾擔任眾志副秘書長，亦曾為羅冠聰的立法會議員助理；黃則曾擔任眾志的組織幹事。

陳珏軒曾政總靜坐反修例被捕

國安處7月3日獲法庭批出拘捕令，懸紅通緝8名涉嫌干犯《香港國安法》的海外人士，包括羅冠聰。羅涉嫌「煽動分裂國家罪」及「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。兩日後，國安處拘捕4名前眾志成員，包括前主席林朗彥、成員李啟靖、鍾展翹及廖偉濂，並搜查位於葵涌的「懲罰Mee」辦公室，指他們涉嫌營運該手機App，賺取資金以支援潛逃的羅冠聰，翌日警方再在機場拘捕準備前往台灣的前眾志常委朱恩浩。5人其後獲准保釋，8月上旬再向警方報到。連同昨日被捕兩人，案件至今共有7人被捕。

前學民黃莉莉曾絕食反國教

翻查資料，黃莉莉2012年曾與林朗彥及凱撒參與眾志前身「學民思潮」的反國教行動，3人參與絕食57小時。2017年，黃莉莉等26人涉嫌佔領金紫荊廣場，涉公眾妨擾被捕。2020年黃前往台灣觀看大選前，在機場離境時被警方以「串謀刑事毁壞」罪拘捕，指她與2019年7月1日佔領立法會事件有關。2019年3月，黃莉莉、陳珏軒與7人涉嫌強闖政總靜坐反對修訂《逃犯條例》，涉「強行進入」罪被捕。