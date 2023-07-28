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港聞

港聞二

申撤釋放令獲批者 平均已遵令7.5年 醫衛局擬增自動檢視機制 最長兩年一覆核

【明報專訊】現時被安排「有條件釋放」（下稱「CD」）的病人如欲撤銷其釋放條件，須向精神健康覆核審裁處上訴。醫衛局數據顯示，過去5年上訴獲批撤銷釋放條件的病人中，平均已接受7.5年CD，最長13年，最短3年。副醫衛局長李夏茵昨稱擬增設自動檢視機制，每隔不多於兩年審視病人需否繼續維持CD令。精神健康諮委會成員阮淑茵稱，精神病友撤令覆核困難重重，歡迎引入自動檢視機制，惟建議每年審視一次。

阮淑茵倡縮至每年檢視

醫管局向本報提供的數據顯示，截至今年4月1日共有1311名病人屬CD，當中655人持令至少5年，305人持令至少10年。醫衛局回覆稱，截至今年7月的過去5年，審裁處接獲78宗持令者申請轉為無條件釋放，16宗獲批，不獲批主因是認為延續釋放令能使病人獲適切治療，以及在協助下獲適切照顧及免受嚴重利用。

現由審裁處 擬由跨專業小組

李夏茵昨稱，醫管局將以現有跨專業個案會議機制，由主診醫生、醫務社工、個案經理和護士等按病人復元情况、家庭支援及風險等因素，每隔不多於兩年審視CD令，不同病人檢視時限有別，部分或每年審視。諮委會主席黃仁龍稱，最理想應在法例列明覆核時限，醫管局亦要確保病人及照顧者了解覆核權益和途徑。

黃仁龍：最理想是法例列時限

港大法律學系助理教授張天目認為，醫管局跨專業小組是病人照顧團隊，可能為免改動而傾向不撤令，建議交由獨立專業人士組成的審裁處定期審視，病人和家屬亦可參與。本身是註冊社工的阮淑茵稱，不少持令病人不知覆核權利，且審裁處排期時間長，認同跨專業小組若能更頻密開會，有能力判別應否解除釋放令，但建議縮至每年檢視，與強制住院病人每年覆核入院令看齊，並邀家人及熟悉病人的社工參與討論。

相關字詞﹕黃仁龍 李夏茵 阮淑茵 張天目 醫務衛生局 醫管局 精神健康覆核審裁處 精神健康 精神健康諮詢委員會 有條件釋放

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