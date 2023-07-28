暴力傾向自願入院者 研納有條件釋放 醫衛局冀年內修指引 有諮委會成員質疑討論失焦

現行CD機制適用於強制入院、且有使用刑事暴力傾向的精神科病人，醫生可要求病人出院後遵守一系列條件，例如在指明地方居住。醫管局昨就檢討CD機制向諮委會匯報，李夏茵會後見傳媒表示，考慮到市民大眾安全和平衡病人權益後，將循4方面改善機制（見表），包括修訂前線醫生指引，將住院期間有暴力行為的自願入院者改為強制羈留，讓其符合使用CD標準，政府會研究需否修例，另提出為CD病人設自動覆核期（見另稿）等。

黃仁龍：長遠研修例

涵嚴重自殺傾向者

黃仁龍表示，現行CD機制覆蓋病人較少，同意改善方向，並提出長遠要研究需否修例，將CD涵蓋至有嚴重自殺傾向而未有刑事暴力者，但重申擴大機制需資源和人手配合。李夏茵補充，諮委會昨日檢討的建議屬方向性，冀今年內完成不涉法律修訂的建議，亦會在政府同意後調配適當人手支持計劃方向。

本身為註冊社工的阮淑茵認為，本港精神病人支援不足與CD無直接關係，當局應聚焦如何增加支援人手及改善公私營協作，質疑現時討論如何修訂CD是失焦。阮稱部分病人在病情惡化時會自行入院求醫，她憂慮政府方案會令病人卻步，社工亦更難勸喻病人求診，令病人更隱蔽，因而延誤治療。

學者質疑籠統 指外國具體

研究CD機制的港大法律學系助理教授張天目亦關注，擴闊CD涵蓋範圍將影響病人求醫意欲，政府亦未能交代可額外「撈到」多少病人，質疑做法的成本效益。張續說，外國有觸發採用CD的具體條件，例如病人超過一定時間無服藥且傷害他人等，認為政府方案過於「catch all（籠統）」。

有委員同意擴CD

另促交代如何幫照顧者

另一諮委會成員、港大醫學院精神醫學系講座教授陳友凱則認同擴大CD適用範圍，至於做法會否影響病人求醫意欲，他稱醫管局在會上有觸及相關問題，他認同要小心處理，建議日後增加醫患溝通、公眾教育等，避免「因小失大」令病人諱疾忌醫。他亦有感現時討論焦點集中於「系統應該點做」、「好似畀咗方向就解決咗問題咁」，認為政府應交代實際如何支援照顧者及措施時間表等。他認為改善機制成敗歸根究柢在於人手是否足夠，政府應交代擴大CD範圍後將有多少病人受影響，以便醫管局調派人手。