突擊搜獲29瀕危龜 拘涉WhatsApp放售漢

【明報專訊】漁護署與警方本月19日採取聯合行動，在大埔區一處所檢獲29隻受管制瀕危龜鱉、7隻懷疑龜蛋和一批懷疑捕獵器具，拘捕一名本地男子，懷疑他在網上出售受法例管制的龜鱉。漁護署瀕危物種保護主任（行動）劉特銓指出，檢獲的龜共值約10萬元，其中大頭龜成龜可達每隻4000至5000元，估計售予本地市場，署方正調查不同龜種來源。
大埔警區刑事調查隊督察黃永灝稱，警方去年10月接獲報案懷疑一名男子透過WhatsApp群組出售瀕危龜。警方經調查後於上周三（19日）突擊搜查一名41歲本地男子住所，以懷疑非法管有狩獵器具、非法管有受保護野生動物及非法管有《保護瀕危動植物物種條例》中附錄一及二的物種，拘捕該男子。
被問會否拘捕買龜的顧客，以及是否涉集團式犯案，黃稱仍在調查，不排除更多人被捕。
3種屬「極危」 另檢龜蛋獵器
行動中檢取的29隻龜鱉，均列入瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄，涉及6個物種，當中3種屬極危（見表），總值約10萬元。
漁護署署理動物護理主任（執法）陳翠珊稱，行動中檢獲一批大小及形狀不一的捕網，能於溪流套住獵物，至於7隻檢獲的懷疑龜蛋，則暫未能確定物種。
劉特銓稱，檢獲的龜中，大頭龜和烏龜在本地有野生種群，分別被國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄列為極危和瀕危物種，其中大頭龜主要棲息於陡峭山澗，相關種群正不斷減少甚至消失，國際間亦已禁止大頭龜貿易。
劉補充，任何人若干犯《保護瀕危動植物物種條例》，最高可罰款1000萬元及監禁10年，有關動物及物件會充公。