突擊搜獲29瀕危龜 拘涉WhatsApp放售漢

大埔警區刑事調查隊督察黃永灝稱，警方去年10月接獲報案懷疑一名男子透過WhatsApp群組出售瀕危龜。警方經調查後於上周三（19日）突擊搜查一名41歲本地男子住所，以懷疑非法管有狩獵器具、非法管有受保護野生動物及非法管有《保護瀕危動植物物種條例》中附錄一及二的物種，拘捕該男子。

被問會否拘捕買龜的顧客，以及是否涉集團式犯案，黃稱仍在調查，不排除更多人被捕。

3種屬「極危」 另檢龜蛋獵器

行動中檢取的29隻龜鱉，均列入瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄，涉及6個物種，當中3種屬極危（見表），總值約10萬元。

漁護署署理動物護理主任（執法）陳翠珊稱，行動中檢獲一批大小及形狀不一的捕網，能於溪流套住獵物，至於7隻檢獲的懷疑龜蛋，則暫未能確定物種。

劉特銓稱，檢獲的龜中，大頭龜和烏龜在本地有野生種群，分別被國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄列為極危和瀕危物種，其中大頭龜主要棲息於陡峭山澗，相關種群正不斷減少甚至消失，國際間亦已禁止大頭龜貿易。

劉補充，任何人若干犯《保護瀕危動植物物種條例》，最高可罰款1000萬元及監禁10年，有關動物及物件會充公。