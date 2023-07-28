批聯署曲解《基本法》院校自主 梁振英：再證需「停用」段崇智

指第六章列明教育體制責在政府

梁振英昨在社交平台撰文，提到《基本法》第六章開宗明義指出，在「制定有關教育的發展和改進的政策，包括教育體制和管理」等問題上，主體職權和責任在特區政府。

梁振英認為在中大校董會改組問題上，若非由議員提交私人條例草案，而是由特區政府提出，甚至提出撤換校董會主席，均不能說成違反《基本法》保障院校自主原則。他說，2019年「黑暴」後院校自主和學術自由等概念繼續被濫用，「進一步說明了中大校董會改組，停用段崇智的需要」。

有份提交草案的議員校董劉國勳昨稱，如非透過議員校董提交草案，而是中大自行推動，相信所需時間更長，稱校董會知悉這點，「有點奇怪，包括今日（昨日）登報聯署的人，好像指私人草案是突然爆出來，（好像說成）是他們不知悉，我覺得這與事實有偏離」。

鄧家彪：有校董首讀始攻擊

另一議員校董鄧家彪昨在《文匯報》撰文，稱現有個別校董配合校方提出連串反建議和質疑，批評他們之前無表達相關意見，「反而至法案首讀後才『審時度勢』攻擊草案」。