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批聯署曲解《基本法》院校自主 梁振英：再證需「停用」段崇智

【明報專訊】張宇人等3名中大議員校董向立法會交私人草案，涉及改組中大校董會，中大校友評議會主席兼校董楊于銘等發起聯署，要求方案「在大學向公眾問責與院校自主之間取得平衡」，獲逾千校友支持。前特首梁振英昨撰文批評楊于銘曲解《基本法》訂明的院校自主。梁認為「院校自主不是完全自主」，並重提有需要「停用」中大校長段崇智。

指第六章列明教育體制責在政府

梁振英昨在社交平台撰文，提到《基本法》第六章開宗明義指出，在「制定有關教育的發展和改進的政策，包括教育體制和管理」等問題上，主體職權和責任在特區政府。

梁振英認為在中大校董會改組問題上，若非由議員提交私人條例草案，而是由特區政府提出，甚至提出撤換校董會主席，均不能說成違反《基本法》保障院校自主原則。他說，2019年「黑暴」後院校自主和學術自由等概念繼續被濫用，「進一步說明了中大校董會改組，停用段崇智的需要」。

有份提交草案的議員校董劉國勳昨稱，如非透過議員校董提交草案，而是中大自行推動，相信所需時間更長，稱校董會知悉這點，「有點奇怪，包括今日（昨日）登報聯署的人，好像指私人草案是突然爆出來，（好像說成）是他們不知悉，我覺得這與事實有偏離」。

鄧家彪：有校董首讀始攻擊

另一議員校董鄧家彪昨在《文匯報》撰文，稱現有個別校董配合校方提出連串反建議和質疑，批評他們之前無表達相關意見，「反而至法案首讀後才『審時度勢』攻擊草案」。

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