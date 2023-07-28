中大校董：正副主席撐改組 正副校「另一夥」 批校內成員多跟校長意見欠監管 校方：期待下周會議

立法會昨午上載35份意見書，但在立法會上載意見書之前，全國政協副主席梁振英上午已在社交網站刊載梁英偉的意見書。梁英偉是民建聯立法會議員梁熙的父親，亦是新亞書院校董會主席及中大校友。梁英偉於意見書批評，中大管理層疊牀架屋，認為現時校董成員主要是大學僱員，任命升遷全由校長決定，「在校董會內根本是校長的橡皮圖章，無人監管校長及管理層」。 他稱主席查逸超、副主席陳德霖、由特首委任的幾名校董均支持議員方案，又稱校長段崇智、副校長（行政）吳樹培、校董香樹輝等人則屬「另一夥」，形容現時校內校董成員佔多，「造成很大阻力，致校董會無法有效監管中大的管理」。

立法會秘書處昨稱收到40份由個別人士或團體提交的意見書，除當中5份限閱意見書外，已上載餘下35份至立法會網站。當中25份支持草案，部分屬同一格式，有8份反對，另有兩份沒明確交代立場。

立會40意見書25撐 部分格式同

中大3名校董楊于銘、香樹輝和林偉雄日前發起聯署，反對議員提交修例方案，促請應以校董會贊同的「2016年方案」為基礎改組校董會。聯署截至昨晚近7時已有逾1400人簽名，包括中大副校長吳樹培、新亞書院長陳新安及多名校董。

楊于銘：精簡架構無異議 分歧在細節

楊于銘不回應梁英偉對校方的批評，認為與目前討論無關，強調自己對精簡架構並無異議，目前分歧僅在於重組細節。林偉雄昨回覆本報時亦重申校董會從未討論過議員提交的修例方案，中大校董會主席和副主席也未曾在會上就這方案表態，他亦不清楚二人私下立場。

梁英偉兒子立法會議員梁熙昨稱，立法會審議法案時，會按程序申報利益。

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