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大灣區GBA專題：中原灣區指數半年升5.5% 次季疲弱上月微跌 東莞升幅26.5%最大

【明報專訊】內地樓市疫後升勢終止，「中原大灣區指數」6月錄得120.86，較5月微跌0.56%，結束2月以來升勢，不過總結2023年上半年，中原大灣區指數較去年底升5.5%（圖1）。至於9+2城市的個別指數，上半年錄得升幅的城市共8個，當中以去年底解除限購政策的東莞表現最佳，升幅達26.5%。

港連升5月 料受惠人幣貶值

「中原大灣區指數」反映區內房地產市場發展水平，本月中公布6月數據。綜觀6月大灣區9+2城市指數，表現「升跌參半」，比5月上升的城市有6個，下跌的有5個。東莞按月升4.4%最多，其他城市升幅介乎0.4%至2.8%；廣州及深圳按月減幅較大，分別跌3.2%及3.1%，重返今年一二月水平，亦是拖累大灣區指數結束四連升的主要因素。香港方面，受港元兌人民幣上升的因素影響，6月指數報112.19，連升5個月，錄今年新高。

總結上半年，中原大灣區指數較去年12月升5.5%，上半年錄得升幅的8個城市中，東莞以26.5%跑贏其他城市；香港也有10.7%升幅，而中山、江門及澳門亦升逾7%；而指數下跌的城市，肇慶半年跌5.5%，惠州跌4.9%，深圳也跌0.7%（圖2）。

中原：初通關利好 次季無救市

中原地產住宅部總裁陳永傑表示，受通關刺激，大灣區城市於上半年初段復蘇幅度較強，惟第二季開始，各城上升動力開始出現疲態，暫未見各地政府推出政策救市，導致大灣區城市樓價呈先升後回的情况，大灣區指數亦於6月轉跌。

陳永傑又指，香港物業市場情况與其餘城市接近，過去半年香港整體住宅登記2.6萬宗，與去年同期比較僅多出約5%，反映香港物業市場即使在通關後仍欠缺流轉，加上美國接連加息，港息亦跟隨上調，導致香港物業需求減少。惟香港指數連升5個月，半年升10.7%，原因主要是人民幣貶值，令港樓相對下升幅較為顯著。不過7月初港府放寬按揭成數，料有助物業市場流轉，香港樓價有望止跌回升。

一手成交面積首季大增

東莞上月按年跌15%

另一方面，半年表現最好的東莞，同樣出現先升後回軟。東莞去年12月宣布解除限購後，今年初迎來一波樓市「小陽春」。內地諮詢機構「合富研究院」數據顯示，上半年東莞一手樓成交面積165萬平方米，按年升30%；二手樓成交面積約179萬平方米，按年更大增1.8倍，不過，一二手樓成交最高峰均出現在3月，4月開始市場需求疲軟，成交回落，6月一手樓成交面積較去年同期減15%，創近兩年最大跌幅，可見無論是限購鬆綁還是疫後復常，為當地的置業需求一波「釋放」後便無以為繼。

明報記者

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