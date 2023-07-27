M+館320展品 拼出時尚教母一生 「藝術先鋒」宋懷桂 打造中國首代模特兒

早前完成的「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽，成人門票240元，特惠門票150元；而今次展覽成人門票140元，特惠門票70元，票價相對便宜。是次展覽策展人皮力解釋，「草間彌生」展覽因涉保險故策展費高；而「宋懷桂」展覽九成展品是M+館藏，策展費較低。

留學保加利亞 結合中西改變視覺文化發展

宋懷桂生於1937年，2006年去世。她一生在藝術、演員、商界等多方面發展，更改變和促進1980至2000年代的視覺文化發展。宋1950至1960年初先後在北京和保加利亞攻讀油畫，在中國和歐洲的生活經驗和訓練方式，令她接觸到不同的藝術創作方式。宋及後與壁掛藝術家丈夫萬曼將中國哲學思想及女性主義精神融入壁掛藝術。

1980年代，宋懷桂投身商界，成為法國時裝設計師皮爾．卡丹（Pierre Cardin）在中國的首席代表，自此被尊稱為「宋女士」。宋亦憑着在保加利亞擔任模特兒、設計師和演員的經驗，在中國早期的模特兒比賽擔當監製、評審和主持人，更親自挑選和訓練中國第一代模特兒。

展覽按主題分5部分，分別為「誰是宋女士？」、「藝術先鋒」、「商界精英」、「時尚教母」和「文化大使」。皮力提到，明白公眾對宋懷桂不了解，故展覽結構設計簡單，從一個問題「誰是宋女士？」開始展覽，然後以4個展區回答該問題，展示宋的多重身分。展覽同時會展出出自中國和歐洲著名設計師的服裝，包括郭培、伊夫．聖羅蘭（Yves Saint Laurent）和奇安弗蘭科．費雷（Gianfranco Ferré）等。