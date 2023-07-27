油麻地暴動案 10人罪成還押候判

首案被告陳彥宏、張穎瑜、朱國智、杜文曉、高天祐及林鳳芝；次案被告為梁少明、謝建樂、黃家榮及張創發，梁另涉管有一支雷射筆亦罪成。兩案分別押後至9月18及22日判刑及求情，全部人須還押。

官斥被告退休懲教父「謊話連篇」

首案中，陳彥宏供稱當晚約友人吃飯及到旺角打桌球，案發前他的滑板轆有石塊卡着，父親遂把螺絲批交予他，放入背囊，因無收拾習慣，沒有把螺絲批取出。其曾任職一級懲教主任的父親亦有作供，稱最終與被告失聯，擔憂之下與妻子一同到警署報案。就報案一說，法官謝沈智慧裁決反駁，根據警方紀錄，當時警署已關閉，故不存在找兒子的情節，認為二人均「謊話連篇」，但無法證明螺絲具非法用途，故他另涉的管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪不成立。

回單位看狗與友多見面 官拒納理由

另一名被告高天祐自辯稱，他與友人合租碧街一單位，並收養了一頭寵物犬，當日前往該處查看其情况。法官指被告擔憂寵物卻把牠獨留單位，又不關上窗戶，做法不合理。林鳳芝友人稱與林打排球後，二人為多見一會而選擇迂迴的路徑回家，說法令人咋舌，同樣拒絕接納。

至於次案，暫委法官陳慧敏指4名被告在警方設立封鎖區前暴動範圍內被截獲，他們無盡快離開，反而選擇逗留，並非無辜過路人。

【案件編號：DCCC 751/20、574/21】

（反修例風暴）