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工程師學會關注舊樓石屎剝落 指結構響警號 籲勿DIY修補

【明報專訊】近日接連有樓宇出現石屎或批盪剝落，引起社會關注舊樓安全。香港工程師學會昨日表示，石屎一旦剝落，代表樓宇結構的健康已發出警號，若仍未盡快維修，石屎內裏的鋼筋將進一步生鏽和膨脹，影響樓宇結構安全。

應聘專業工程師修葺

該學會建造分部主席謝偉正表示，如有石屎剝落，不建議市民自行修補（DIY），因當中涉及樓宇結構問題，他呼籲業主應盡快聘請專業結構工程師，評估樓宇結構有沒有即時危險，並作相應修葺。

謝偉正解釋，石屎剝落的一般成因包括滲水或長期水氣侵蝕、石屎老化、樓宇荷載增加、高溫天氣或極端溫差等因素，其他結構相關的因素有地基沉降、不正常樓宇變形或移位、違規使用令結構負荷過重等。

謝又表示，石屎是鋼筋混凝土的保護層，能夠為樓宇遮風擋雨，但若出現剝落情况，代表鋼筋或已經生鏽和膨脹，結果會導致室內天花板、屋簷和外牆等外部石屎剝落，以上都是樓宇結構安全的警號。

如牆身表面異常應驗樓

工程師學會建造分部委員陳少聰表示，如市民發現牆身表面隆起、牆紙剝落、出現水漬或鏽迹，甚至出現裂縫和石屎剝落，應及早尋求註冊檢驗人員驗樓，檢查方法包括錘敲、水分含量測定，以及紅外線熱像探測；至於結構方面的檢查，則包括保護層厚度測定儀測量、混凝土回彈（打槍）測試，或打開目測檢查，還有石屎碳化程度檢測。

陳少聰亦指出，若有問題的混凝土已深入結構內部，樓宇便需要局部或全部清拆，須重新建造受影響的結構部分，屆時應聘請建築專業人士設計、選料、釐定施工細節及監督工程，確保有足夠的臨時支撐，以免在建造中的結構物倒塌。

去年5200幢列失修

此外，謝偉正表示，工程師學會引述市建局統計數據，截至去年全港有超過2.6萬幢樓齡達30年或以上的樓宇，其中約兩成（約5200幢樓宇）被評為「失修」或「明顯失修」；工程師學會指出，若以上樓宇再不開始維修保養，預計至2030年「失修」或「明顯失修」樓宇將超過兩萬幢，而達30年或以上的高齡樓宇，在2046年將升至超過4萬至5萬幢。

相關字詞﹕樓宇結構 混凝土 石屎剝落 屋宇署 香港工程師學會

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