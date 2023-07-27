中大校友1270人聯署 鄭國漢批議員繞校董會

校友登廣告促依校董方案

另外，聯署人之一、嶺南大學校長鄭國漢本身是中大校友，他本周二（25日）在港台節目《自由風自由Phone》表示，參加聯署的主要原因是認為3名立法會議員提交私人草案前，沒有得到中大校董會同意。

鄭感威脅大學自主

認同議員「幫中大做事」

鄭批評議員繞過校董會，「不尊重大學」，因此不同意他們的做法。他續表示，大家常言香港的大學享有院校自主，「但從這件事上，我覺得很威脅到和危害大學的自主……最大問題是外面的人可以不理學校的感受，就推動一條條例，改我大學的條例」。

不過鄭國漢不評論立法會無就此事召開公聽會的做法，又強調自己贊成該3名議員「幫中大做事」，但他指應以校董會為主，而且須跟其他「中大人」有商有量。