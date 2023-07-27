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港聞

港聞二

中大校友1270人聯署 鄭國漢批議員繞校董會

【明報專訊】改組中大校董會的條例草連日掀起各界討論，中大校友評議會主席兼校董楊于銘，與校友林偉雄、香樹輝發起「多方共贏方案」網上聯署，截至昨晚8時，已獲至少1270人簽署，今日的報章亦見題為「支持重組中大校董會的多方共贏方案聯署聲明」的全版廣告（刊A5），促請提出私人草案的立法會議員校董張宇人、劉國勳及鄧家彪，修訂已提交的條例草案，「以校董會認為仍然合適的2016年重組校董會方案為基礎」。

校友登廣告促依校董方案

另外，聯署人之一、嶺南大學校長鄭國漢本身是中大校友，他本周二（25日）在港台節目《自由風自由Phone》表示，參加聯署的主要原因是認為3名立法會議員提交私人草案前，沒有得到中大校董會同意。

鄭感威脅大學自主

認同議員「幫中大做事」

鄭批評議員繞過校董會，「不尊重大學」，因此不同意他們的做法。他續表示，大家常言香港的大學享有院校自主，「但從這件事上，我覺得很威脅到和危害大學的自主……最大問題是外面的人可以不理學校的感受，就推動一條條例，改我大學的條例」。

不過鄭國漢不評論立法會無就此事召開公聽會的做法，又強調自己贊成該3名議員「幫中大做事」，但他指應以校董會為主，而且須跟其他「中大人」有商有量。

相關字詞﹕登報 立法會 香港中文大學 中大校董會

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