明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

修港大規程 議員否決公聽 謝偉俊質疑僅納書面意見 「以後不需開會」

【明報專訊】立法會一個小組委員會昨開會討論修訂《香港大學規程》，准紀律委員會裁定學生有否損校譽。委員會以2票贊成、3票反對及1票棄權下，決定不召開公聽會，只接納書面意見。提議召開公聽會的選委會界別議員謝偉俊表示，今次修訂涉及一所最知名且歷史悠久的大學，建議秉承傳統讓公眾參與討論，又稱「若每件事均以書面進行，我們就不需要開會」。

繼早前法案委員會拒就中大校董會改組召開公聽會後，謝偉俊在涉港大規程修訂小組委員會提議召開公聽會。不過，新民黨黎棟國認為，今次修訂不複雜，僅接納書面表述已足夠。謝偉俊反駁，議題涉及範圍小並非好的理據，「不如以後開會前先視乎範圍多少，以後會都不需要開」。最終在謝偉俊、江玉歡支持，黎棟國、陳學鋒及梁子穎反對，尚海龍棄權下，小組最終決定不召開公聽會，只接納書面意見。

改委任形式 容紀委會處理損校譽行為

今次規程修訂，建議更改委任紀律委員會成員的方式，容許紀律委員會跟進「損害大學聲譽的行為」並懲處相關學生。多名議員要求校方解釋何謂「損害校譽」的行為。民建聯陳學鋒表示，部分學生行為或出於善意，而批評教師的教學方式或手法，甚至道德問題，或會影響校譽，「損害大學聲譽定義、條線去到哪裏？」

王于漸：行為定義隨時代變 難訂清單

港大首席副校長王于漸回應稱，對校政的批評不會構成紀律問題，只要學生不涉冒犯或侵害行為，一般均享有言論自由，將先由校長決定是否構成損害校譽，當值得調查時才會交予紀律委員會跟進。王又稱，聲譽是大學的寶貴資產，特別在數碼年代，一件小事均可造成很大影響，須更珍惜校譽，不過何謂損害校譽的行為，則隨時代及價值觀發展而有轉變，難以制訂實質的「負面清單」。

另有議員關注現行機制能否保障學生辯護空間；謝偉俊促請校方小心運用權力，「當年孫中山絕對損害當年的大學聲譽」，「當權者如選擇逼害比較少數或前衛思想或做法，很容易引起社會反彈，可能不是香港這個自由開放社會，特別是大學鼓勵學術自由的社會應該有的一種制度」。王于漸回應，紀律委員會將由5人組成，包括兩名選舉產生的學生代表，又指學生紀律問題不會很複雜，將參照先例再裁定及處罰。

相關字詞﹕言論自由 香港大學 立法會

上 / 下一篇新聞

城大學者：核水排放如每月一滴眼藥水 日領事稱未收特區禁令科學解說 環境局：保障食安首要考慮
城大學者：核水排放如每月一滴眼藥水 日領事稱未收特區禁令科學解說 環境局：保障食安首要考慮
李家超印尼行簽15合作備忘錄
李家超印尼行簽15合作備忘錄
印尼商會：進軍內地會先來港 走向國際則選星洲
印尼商會：進軍內地會先來港 走向國際則選星洲
印尼遷都料明年開始 李稱港商可貢獻發展
印尼遷都料明年開始 李稱港商可貢獻發展
港產衛星中心搶人才 招聘本港大學畢業生
港產衛星中心搶人才 招聘本港大學畢業生
兩電8月燃料費續回落 港燈每度電保持兩元以下
兩電8月燃料費續回落 港燈每度電保持兩元以下
撞車亡的士司機 日做17小時 4傷者為一家人3美籍 增至2危
撞車亡的士司機 日做17小時 4傷者為一家人3美籍 增至2危
餐飲集團Castelo清盤9店停業 酒吧業：周末人流減近半 憂結業潮
餐飲集團Castelo清盤9店停業 酒吧業：周末人流減近半 憂結業潮
塌閘壓保安案 消息稱換閘半年屢故障
塌閘壓保安案 消息稱換閘半年屢故障
杜蘇芮影響今料續熱 多區空氣污染嚴重
杜蘇芮影響今料續熱 多區空氣污染嚴重
警搗億元洗錢集團 拘6男涉最少27騙案
警搗億元洗錢集團 拘6男涉最少27騙案
衣現「黃傘」黑帽旁聽 前公務員認藐視緩刑
衣現「黃傘」黑帽旁聽 前公務員認藐視緩刑
官指黃傘政治性 湯家驊：難論他案借鏡否
官指黃傘政治性 湯家驊：難論他案借鏡否
解釋街站言論 何闡「鳥籠民主」：可投票但冇say
解釋街站言論 何闡「鳥籠民主」：可投票但冇say
刑檢科首長級少3人 未達編制近年新低
刑檢科首長級少3人 未達編制近年新低
詠春館主認發帖煽動 求情謂發泄少人覆
詠春館主認發帖煽動 求情謂發泄少人覆
猴痘確診月增8宗 不排除爆發增接種 專家指重症風險低 毋須過憂
猴痘確診月增8宗 不排除爆發增接種 專家指重症風險低 毋須過憂
屯門表行劫案9人落網 88失表起回3隻
屯門表行劫案9人落網 88失表起回3隻
惜食堂伙理大支援獨居長者 派飯兼量維生指數
惜食堂伙理大支援獨居長者 派飯兼量維生指數
中大校友1270人聯署 鄭國漢批議員繞校董會
中大校友1270人聯署 鄭國漢批議員繞校董會
工程師學會關注舊樓石屎剝落 指結構響警號 籲勿DIY修補
工程師學會關注舊樓石屎剝落 指結構響警號 籲勿DIY修補
油麻地暴動案 10人罪成還押候判
油麻地暴動案 10人罪成還押候判
踢警車男准守行為
踢警車男准守行為
M+館320展品 拼出時尚教母一生 「藝術先鋒」宋懷桂 打造中國首代模特兒
M+館320展品 拼出時尚教母一生 「藝術先鋒」宋懷桂 打造中國首代模特兒
男警涉與兩男互毆 3人同否認襲擊罪
男警涉與兩男互毆 3人同否認襲擊罪
大灣區GBA專題：北上放暑假 親子活動動靜皆宜
大灣區GBA專題：北上放暑假 親子活動動靜皆宜
大灣區GBA專題：「放電」之選：觀瀾湖夏令營 寓學習於遊戲
大灣區GBA專題：「放電」之選：觀瀾湖夏令營 寓學習於遊戲
大灣區GBA專題：主題之選：歡樂谷 一票玩盡機動遊戲
大灣區GBA專題：主題之選：歡樂谷 一票玩盡機動遊戲
【Emily】海上巡 岸上勸 宣傳勿追鯨
【Emily】海上巡 岸上勸 宣傳勿追鯨
【Emily】128名內地港生 最快月底做警察
【Emily】128名內地港生 最快月底做警察
【Emily】工展會購物節 買嘢抽獎有歐美機票
【Emily】工展會購物節 買嘢抽獎有歐美機票
【Emily】青年創業體驗計劃招生 有小薯茄教宣傳
【Emily】青年創業體驗計劃招生 有小薯茄教宣傳
【Emily】陳勇彭一庭黃天賜獲城大榮譽院士銜
【Emily】陳勇彭一庭黃天賜獲城大榮譽院士銜
【Emily】百周年特刊 律師會增訂紀念版
【Emily】百周年特刊 律師會增訂紀念版
【Emily】新聞處雅加達設「沉浸式」展覽
【Emily】新聞處雅加達設「沉浸式」展覽