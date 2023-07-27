修港大規程 議員否決公聽 謝偉俊質疑僅納書面意見 「以後不需開會」

繼早前法案委員會拒就中大校董會改組召開公聽會後，謝偉俊在涉港大規程修訂小組委員會提議召開公聽會。不過，新民黨黎棟國認為，今次修訂不複雜，僅接納書面表述已足夠。謝偉俊反駁，議題涉及範圍小並非好的理據，「不如以後開會前先視乎範圍多少，以後會都不需要開」。最終在謝偉俊、江玉歡支持，黎棟國、陳學鋒及梁子穎反對，尚海龍棄權下，小組最終決定不召開公聽會，只接納書面意見。

改委任形式 容紀委會處理損校譽行為

今次規程修訂，建議更改委任紀律委員會成員的方式，容許紀律委員會跟進「損害大學聲譽的行為」並懲處相關學生。多名議員要求校方解釋何謂「損害校譽」的行為。民建聯陳學鋒表示，部分學生行為或出於善意，而批評教師的教學方式或手法，甚至道德問題，或會影響校譽，「損害大學聲譽定義、條線去到哪裏？」

王于漸：行為定義隨時代變 難訂清單

港大首席副校長王于漸回應稱，對校政的批評不會構成紀律問題，只要學生不涉冒犯或侵害行為，一般均享有言論自由，將先由校長決定是否構成損害校譽，當值得調查時才會交予紀律委員會跟進。王又稱，聲譽是大學的寶貴資產，特別在數碼年代，一件小事均可造成很大影響，須更珍惜校譽，不過何謂損害校譽的行為，則隨時代及價值觀發展而有轉變，難以制訂實質的「負面清單」。

另有議員關注現行機制能否保障學生辯護空間；謝偉俊促請校方小心運用權力，「當年孫中山絕對損害當年的大學聲譽」，「當權者如選擇逼害比較少數或前衛思想或做法，很容易引起社會反彈，可能不是香港這個自由開放社會，特別是大學鼓勵學術自由的社會應該有的一種制度」。王于漸回應，紀律委員會將由5人組成，包括兩名選舉產生的學生代表，又指學生紀律問題不會很複雜，將參照先例再裁定及處罰。