惜食堂伙理大支援獨居長者 派飯兼量維生指數

惜食堂受惠婦女受訓上門 上載數據醫護跟進

理大護理學院助理教授王鈞正表示，註冊護士會為40名婦女提供專業培訓，為深水埗區100名獨居長者送餐及量度維生指數，上傳至理大研發的手機應用程式mHealth，再由專業護士跟進。

王指mHealth除收集數據外，若社區健康工作者遇到長者不適或緊急情况，亦可立即經程式與護士視像通話尋求意見。mHealth亦可提醒長者定時吃藥和覆診，護士可在長者覆診前上門評估身體狀况及解答健康疑問，並填寫醫療及藥物紀錄，醫生可透過報告了解狀况。

理大研發應用程式 記錄狀態提示食藥

惜食堂引述李嘉誠表示，是次合作是The Power of And（加乘力量）的示範，除給長者送餐和關懷，亦連繫更貼心醫療服務；對本身需膳食支援的家庭主婦，帶來助人自助的尊嚴；mHealth 數據平台的實踐，則可為優化社區醫療健康政策提供實質參考，一舉多得。