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港聞二

惜食堂伙理大支援獨居長者 派飯兼量維生指數

【明報專訊】惜食堂聯乘香港理工大學護理學院獲長和系創辦人兼資深顧問李嘉誠捐資逾1115萬元，明年1月起推行為期兩年的《惜食天使．識健計劃》，邀請40名惜食堂膳食受惠婦女為獨居長者派飯及量度維生指數，利用健康數據監測平台，讓長者得到更合適醫療意見及協助。

惜食堂受惠婦女受訓上門 上載數據醫護跟進

理大護理學院助理教授王鈞正表示，註冊護士會為40名婦女提供專業培訓，為深水埗區100名獨居長者送餐及量度維生指數，上傳至理大研發的手機應用程式mHealth，再由專業護士跟進。

王指mHealth除收集數據外，若社區健康工作者遇到長者不適或緊急情况，亦可立即經程式與護士視像通話尋求意見。mHealth亦可提醒長者定時吃藥和覆診，護士可在長者覆診前上門評估身體狀况及解答健康疑問，並填寫醫療及藥物紀錄，醫生可透過報告了解狀况。

理大研發應用程式 記錄狀態提示食藥

惜食堂引述李嘉誠表示，是次合作是The Power of And（加乘力量）的示範，除給長者送餐和關懷，亦連繫更貼心醫療服務；對本身需膳食支援的家庭主婦，帶來助人自助的尊嚴；mHealth 數據平台的實踐，則可為優化社區醫療健康政策提供實質參考，一舉多得。

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