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猴痘確診月增8宗 不排除爆發增接種 專家指重症風險低 毋須過憂

【明報專訊】香港本月急增8宗猴痘確診，當中4人屬源頭不明本地感染個案。衛生防護中心形容確診個案顯著上升，猴痘病毒或正在本地高風險群組傳播，不排除出現爆發，今起增設指定猴痘疫苗接種中心。傳染病專家表示，隨着旅遊業在新冠疫情後逐漸復常，本港出現多個傳播鏈「都不出奇」，預料個案數目將緩慢上升；惟預料出現大型爆發機會微，加上重症風險不高，籲公眾毋須過憂。

4人本地感染 源頭不明

本港自去年9月錄得首宗後，至昨日累計16宗確診，一半均在本月錄得。衛生防護中心補充，本月8宗個案涉及男男性接觸者、曾於潛伏期內與陌生人發生性行為等高風險性行為，當中4人無外遊紀錄，初步調查屬源頭不明的本地感染個案。衛生防護中心表示，猴痘病毒或正在本地高風險群組傳播，不排除出現爆發。中心稱16宗猴痘個案中，11人、即近七成未有接種猴痘疫苗，另兩人未完成接種兩劑，呼籲曾有高風險性行為等目標群組，避免與懷疑感染猴痘者有密切身體接觸，盡快接種疫苗。

增設接種中心 高風險群組免費打針

衛生署去年10月展開猴痘疫苗接種計劃，為屬於高風險目標群組的本港居民提供免費接種，截至上月底已接種超過1萬劑次；鑑於近日猴痘個案顯著上升，衛生防護中心今日起在大樓2樓增設猴痘疫苗接種中心，市民可致電熱線或電郵預約（見表）。

政府去年9月初啟動猴痘準備及應變計劃下「戒備」級別，將西貢戶外康樂中心用作猴痘檢疫設施，因隨後沒新增個案，去年11月回復原有用途。衛生署回覆本報稱，現時應變計劃級別不變，目前密切接觸者會被安排在北大嶼山醫院香港感染控制中心檢疫，若密切接觸者數量急增，將啟動額外檢疫地點。衛生署重申，署方會因應本地流行病學情况等評估風險，適時採取相應防控措施。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜向本報稱，新冠疫情完結後旅遊業開始復常，各國人流交往變得頻繁，本港猴痘個案隨之上升屬預期之內。他指出，猴痘爆發程度受患者性接觸的網絡影響，因此難預測本港是否已步入高峰期，惟各界對病毒已有警覺，而本港又可接種猴痘疫苗，相信不會像歐美般出現大規模爆發。

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